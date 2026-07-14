Huawei FreeClip 2S, le cuffie open-ear ancora più fashion

Novità in casa Huawei con l’arrivo di un nuovo modello di cuffie wireless FreeClip, ovvero la gamma che punta su leggerezza e comodità d’uso, ma anche sulla qualità di un audio raffinato e convincente. Questo tipo di auricolari si posizionano in modo diverso rispetto a quelli tradizionali, ed hanno il vantaggio di far comunque captare l’audio esterno per evitare l’isolamento con ciò che sta intorno. Il risultato è un prodotto pratico, con un ottimo audio e con un peso piuma che fa dimenticare di averlo addosso. In più è stato studiato anche il design, che fa sì di poter indossare un accessorio elegante da abbinare al proprio look.

L’evoluzione delle FreeClip 2s

Le Huawei FreeClip 2S sono l’evoluzione più ricercata delle FreeClip 2, ma non cambiano il concetto di base: restano auricolari open-ear pensati per il massimo comfort, per chi vuole ascoltare musica e gestire chiamate senza isolarsi dal mondo esterno. La vera differenza sta soprattutto nel posizionamento: le 2S puntano più sul lato premium, mentre il modello standard è quello più razionale e tecnico.

Dal punto di vista del design, le FreeClip 2S hanno una custodia più esclusiva e rifinita, con un’impronta più fashion rispetto al case delle FreeClip 2. Il peso del contenitore cambia leggermente: circa 39,4 grammi per le 2S contro 37,8 grammi per le FreeClip 2. Mentre gli auricolari restano molto vicini come peso (5,1 grammi) e impostazione generale, quindi la differenza percepita non è nella struttura ma nell’esperienza complessiva.

Le caratteristiche

Sul fronte tecnico, se le FreeClip 2 avevano design C-bridge ultra leggero, comfort bean più piccoli, processore NPU con AI, driver a doppio diaframma e autonomia fino a 38 ore, le FreeClip 2S mantengono questa base ma aggiungono alcuni elementi più esclusivi. Ci sono infatti funzioni di intelligenza artificiale dedicate e la gestione delle note vocali, segno che Huawei vuole rendere il prodotto ancora più “smart” e orientato all’uso quotidiano evoluto.

Il prezzo di lancio

Le FreeClip 2S nei colori blu e argento costano 229 euro (è previsto però un sconto al lancio di 40 euro utilizzando il coupon A40GIOR2S e sono anche disponibili in edizione limitata Les Néréides), mentre le FreeClip 2 sono in vendita a 199 euro. La differenza di prezzo dipende soprattutto da finiture più ricercate, custodia speciale e funzioni aggiuntive legate al posizionamento premium.

In sintesi le FreeClip 2S sono la versione più esclusiva, più elegante e anche

da collezione. Non stravolgono il concetto ma lo rendono più desiderabile per chi ancora non ha provato questo tipo di cuffie, comode nella vita di tutti i giorni e meno invasive rispetto a quelle con riduzione del rumore.