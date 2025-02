Instagram fuori controllo, l’algoritmo consiglia contenuti violenti: ecco cosa sta succedendo

Ascolta ora 00:00 00:00

Boom di contenuti violenti e sensibili su Instagram. Dalle clip di uccisioni alla violenza contro animali fino a brutali incidenti stradali e risse. Il cosiddetto dark web sbarca sulla piattaforma social di Meta e manda in tilt l’algoritmo che propone i contenuti agli utenti. Da ore, infatti, molti di questi segnalano una grave anomalia nella sezione Reels del social network.

Cosa è successo

Gli utenti, attraverso l’utilizzo di altri social, hanno condiviso le proprie pagine invase da contenuti esplicitamente violenti. Dalle sparatorie alle riprese senza censure di parti in ospedale fino ai contenuti erotici. Un problema che capita anche a chi ha spuntato l'opzione di limitare post nsfw ("not safe for work", cioè contenuti potenzialmente sensibili). A preoccupare, però, è soprattutto la diffusione di questi contenuti. Le clip vengono infatti mostrate e proposte agli utenti con grande frequenza e senza nessun tipo di controllo. Indipendentemente quindi dai loro interessi e dalle loro abitudini di navigazione. Questo suggerisce un possibile malfunzionamento dell’algoritmo che gestisce i contenuti suggeriti, sollevando allo stesso tempo un interrogativo: quali sono le effettive capacità di Meta di controllare il proprio sistema? L’episodio non fa altro che aumentare i dubbi sulla sicurezza dell’algoritmo di Instagram.

Le cause di questo malfunzionamento sono molteplici. Una di queste potrebbe essere l’aggiornamento dello stesso algoritmo, reso involontariamente più libero e meno restrittivo con una certa categoria di contenuti. Non è ancora chiaro da dove provengano questi contenuti, ma alcune ipotesi indicano che potrebbero essere stati caricati da fonti legate al dark web.

Le scuse di Meta

Intanto Meta, l’azienda proprietaria tra le altre cose di Facebook, Instagram e WhatsApp, si è scusata per "un errore" – così lo ha definito – che ha fatto apparire all’improvviso tanti video con contenuti violenti nei feed di Instagram di molti utenti, inclusi utenti minorenni. Meta, parlando con CNBC, ha confermato il problema e si è scusata con gli utenti.

un problema che ha causato la visualizzazione di contenuti nel feed di Instagram Reels che non avrebbero dovuto essere consigliati ad alcuni utenti. Ci scusiamo per l’errore” ha affermato un portavoce, che però non ha specificato la natura dell’errore.