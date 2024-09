Magic V3, il pieghevole di Honor ancora più sottile

Ascolta ora 00:00 00:00

Un pieghevole sempre più sottile con l’intelligenza artificiale sempre più potente. E’ la novità presentata a Ifa da Honor, la fiera della tecnologia di Berlino in cui è stato mostrato il nuovo HONOR Magic V3, lo smartphone foldable più sottile al mondo. “E l’obbiettivo – ha detto George Zhao, CEO di Honor - è quello di avere dispositivi capaci di creare esperienze sempre più personalizzate, intuitive e sicure, in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti”. Magic V3, d’altronde, è uno smartphone che migliora sensibilmente le versioni precedenti in prestazioni, durata della batteria, display ed esperienza AI. Ed è soprattutto un esempio di ingegneria digitale, con uno spessore di 9,2 mm e un peso di soli 226 grammi, in pratica allo stesso livello di uno smartphone normale di fascia alta. Il risultato è stato ottenuto grazie all'applicazione di 19 materiali innovativi e 114 microstrutture, per una compattezza davvero notevole. Così com’è notevole la batteria: è al al silicio-carbonio di terza generazione da 5150 mAh, con ricarica rapida SuperCharge HONOR da 66W che diventano da 50 per la ricarica wireless.

Forma e resistenza

Dotato di un modulo fotocamera ottagonale a forma di cupola, il foldable Honor combina la struttura architettonica a cupola con le innovazioni tecnologiche, con un taglio a diamante che aggiunge un elemento di eleganza e raffinatezza all'aspetto complessivo del dispositivo. Per aumentare la sua resistenza, il prodotto incorpora una fibra speciale nel materiale della scocca, migliorando la capacità di resistere agli urti di 40 volte rispetto ad altri telefoni di punta e riducendo lo spessore della cover posteriore di oltre il 30%. Inoltre, grazie alla cerniera proprietaria Super Steel Hinge, il dispositivo può resistere fino a 500.000 cicli di piegatura.

Gli schermi

Honor Magic V3 è dotato di schermo interno da 7.9e pollici Super Armored con Anti-scratch NanoCrystal Shield per far fronte all’usura quotidiana. Quello esterno è invece un 6,43, ed entrambi sono dotati di accorgimenti per il benessere degli occhi, come la prima tecnologia AI Defocus Display al mondo, la dimmerazione PWM senza rischi a 4320 Hz, la dimmerazione dinamica, la visualizzazione notturna circadiana e la visualizzazione a toni naturali. Tutti termini tecnici che alla fini significano un vero comfort visivo.

Le fotocamere e le funzioni intelligenti

Anche di foto vive un pieghevole, ed ecco allora la presenza dell'innovativo sistema di fotocamere HONOR Falcon, che comprende un teleobiettivo da 50 megapixel, una fotocamera principale da 5 e una fotocamera ultra-grandangolare da 40. Il che vuol dire che il dispositivo promette grande qualità d'immagine. Tra l’altro Magic V3 offre una serie di funzioni smart, che consentono di migliorare automaticamente con l’intelligenza artificiale le fotografie, così come permettere scatti istantanei e ritratti da studio professionale.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Google Cloud, Honor arricchisce una serie di funzioni di produttività supportate dai modelli AI di Google e dalle tecnologie Cloud per consentire agli utenti di migliorare l'efficienza complessiva.

Tra queste tra cui AI Eraser, Face to Face Translation e gli strumenti di traduzione in Notes.

Il prezzo

HONOR Magic V3 viene messo in vendita in tre colori ispirati a quelli dei paesaggi della natura: Reddish Brown, Green e Black. Il listino è a partire da 1999,90 euro.