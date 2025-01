Metti a ricaricare il telefono durante la notte? Ecco perché non è consigliabile farlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Scegliere di mettere in carica il proprio cellulare durante le ore notturne, meglio ancora se mentre si dorme, è senza ombra di dubbio di un'abitudine diffusissima tra le persone: secondo gli esperti, tuttavia, si tratta di una consuetudine che può portare a commettere un errore poco noto e in grado, alla lunga, di condizionare in modo negativo sia la durabilità che le prestazioni della batteria del dispositivo elettronico. In alcuni casi, tra l'altro, anche la maniera in cui si dispone lo smartphone durante la ricarica notturna può costituire un problema, in questo caso per la nostra stessa salute.

Lasciare in carica il cellulare durante le ore di sonno significa "rischiare" di arrivare al 100%, il che viene sconsigliato qualora si voglia preservare l'esistenza della batteria e garantire la sua miglior resa nel corso della giornata. Le batterie agli ioni di litio presenti nei moderni smartphone, infatti, garantiscono una qualità ottimale delle loro prestazioni e un buon livello di durabilità nel tempo, il cosiddetto "ciclo di vita", se la carica è compresa tra il 20/30% e l'80/90%.

Ciò significa che sarebbe sempre consigliabile staccare il dispositivo elettronico dal cavo prima di raggiungere il 100% e metterlo sotto carica nel momento in cui si arriva al 20%. Nel caso in cui, invece, lo si volesse tenere spento per un periodo di tempo più prolungato del solito, magari anche per qualche giorno, meglio portare la batteria almeno al 50 %. L'ideale è quindi quello di cercare di evitare di stressare le batterie con volumi di carica troppo alti o troppo bassi: stress che, a lungo andare, può compromettere il modulo di alimentazione e ridurre il loro ciclo di vita così come il tempo di carica da gestire nel corso di una giornata.

Altra pratica sconsigliatissima è quella di utilizzare eccessivamente lo smartphone mentre è attaccato al cavo, realizzando quello che viene definito come "carico parassita": giocare a videogames o guardare video durante queste fasi porta non solo a cicli disfunzionali di ricarica, ma anche a un surriscaldamento eccessivo del dispositivo elettronico, ulteriore elemento che accorcia la vita della batteria.

E qui si arriva anche a un secondo problema, connesso a un'altra abitudine errata, quella di tenere il cellulare in carica tra le coperte o sotto il cuscino durante le ore notturne, o magari vicino a un'altra fonte di calore: l'aumento esponenziale della temperatura può comportare rischi di incendio o, in qualche caso, di esplosioni, con tutte le conseguenze che possono derivare da situazioni del genere.

Meglio sempre, quindi, mettere a caricare lo smartphone quando siamo in

grado di scollegarlo dal cavo, quindi non durante il sonno, a non oltre il 90%:, riduce lo stress e preserva la salute e le prestazioni delle batterie.