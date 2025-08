Migliaia di smartphone richiamati. Ecco come scoprire se c'è anche il tuo

È scattato un maxi ritiro nei confronti di un particolare modello di smartphone. Tutti i possessori, infatti, sono stati invitati a restituirlo il prima possibile, effettuando un cambio di dispositivo. L'allarme, lanciato da una ben nota azienda tech a livello mondiale, è partito dopo che sono stati effettuati degli importanti controlli sui device. Dalle verifiche sono emersi seri problemi relativi alla durabilità degli stessi.

A questa preoccupante notizia si aggiunge anche quella secondo cui sarebbero migliaia gli smartphone da restituire. Si tratta di telefoni con sistema operativo Android, quindi molto utilizzati dagli utenti. Per cercare di venire in aiuto ai proprietari, l'azienda produttrice, ovvero Sony, ha reso disponibile una lista che può essere consultata e in cui è possibile trovare un elenco con tutti gli smartphone soggetti al ritiro.

Come abbiamo visto, l'azienda che ha diramato l'allerta è Sony. Gli smartphone soggetti a richiamo sono i modelli Sony Xperia 1 VII. Tutti i possessori di questo cellulare sono invitati a verificare se il loro dispositivo è presente o meno nella lista. A quanto pare nei modelli richiamati sono stati riscontrati dei problemi relativi all'alimentazione. Si tratterebbe di un difetto alla scheda madre riferibile a un particolare lotto di Xperia 1 VII. I modelli prodotti con questa scheda madre presentano un difetto di potenziale interruzione dell'alimentazione, ecco perché lo scorso 21 luglio è cominciato un lungo programma di sostituzione.

Chi è in possesso di un Sony Xperia 1 VII dovrebbe quindi fare un controllo, così da capire se il suo cellulare rientra fra quelli che devono essere restituiti. Sul suo sito web, Sony ha messo a disposizione un elenco con i dispositivi interessati. Per effettuare la verifica, basta cercare il numero IMEI del proprio smartphone (basta controllare la scheda "Info sul telefono e stato"), e poi vedere se è presente nella lista. In caso di risposta affermativa, si può procedere con la restituzione e la sostituzione.

C'è un numero da chiamare

per prenotare la sostituzione e, una volta restituito il cellulare, se ne potrà ottenere uno nuovo e perfettamente funzionante. Viene ovviamente consigliato di effettuare un backup sul vecchio dispositivo prima di darlo via