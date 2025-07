Occhio a buttare via i caricabatterie vecchi: ecco quanto valgono

La tecnologia, i dispositivi elettronici e i device più complicati sono diventati ormai parte della nostra quotidianità. E con loro, ovviamente, non possono mai mancare i caricabatterie. Uno degli errori più gravi che commettiamo, però, è proprio quello di buttare i caricabatterie nel cestino perché sono rotti o obsoleti. Il valore di questi oggetti è alto: con un po' di creatività, infatti, si possono riutilizzare in mille fantastici modi.

Il primo modo per valorizzare un caricabatterie rotto è quello di riciclarlo e donargli un’altra vita. Semplicemente cambiando il cavo e la spina, si può trasformare un caricabatterie con il cavo rotto in un caricabatterie USB universale adatto a vari tipi di dispositivi. Ma non solo, Un’altra ottima idea di riciclo è quella di utilizzarlo come alimentatore per una lampada a LED fatta in casa. Il caricabatterie obsoleto, infatti, può far funzionare una lampada.

Se il riciclaggio non è il nostro forte, l'opzione è dietro l’angolo. Con un pò di manualità potrebbe essere utile smontare il dispositivo di ricarica in tutte le sue componenti. Il cavo e la spina del caricabatterie, infatti, potrebbero essere utilizzate per ricaricare altri dispositivi a bassa tensione come le radio e i dispositivi elettronici più piccoli. Dopo tutti questi consigli, però, è necessaria una premessa: prima di pensare al riciclaggio è necessario verificare la sicurezza del nostro caricabatterie danneggiato. Spesso sarà fondamentale utilizzare un multimetro per capire se ci sono anomalie nella tensione in uscita.

L’importante è che il caricabatterie non sia danneggiato o surriscaldato. In caso contrario possiamo liberarci di questi dispositivi solo attraverso due strade: la prima è quella di depositarli al centro di riciclo locale. La seconda è quella di affidarli ai negozi di elettronica.