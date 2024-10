Samsung ritira l'aggiornamento: cosa succede su questi Galaxy

Ascolta ora 00:00 00:00

Attenzione un recente aggiornamento in arrivo da Samsung. A quanto pare, infatti, starebbe causando seri problemi ai vecchi dispositivi della linea Galaxy, Galaxy S10 e Note 10. I device, a quanto pare, si bloccherebbero di colpo, e l'unica soluzione per poterli riutilizzare sarebbe un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Samsung ritira uno degli aggiornamenti

A dare la notizia è stato il portale online 9to5google.com. A quanto pare uno dei recenti aggiornamenti rilasciati dalla Samsung starebbe mettendo in crisi alcuni dispositivi più datati, rendendoli di fatto inutilizzabili. Samsung, così come molti marchi suoi concorrenti, si è molto impegnata negli ultimi anni per fornire aggiornamenti costanti e migliorie ai possessori dei suoi dispositivi. Fra le tante cose, anche aggiornamenti mirati a mantenere operativi anche device più vecchi, garantendo il corretto funzionamento del sistema operativo.

Purtroppo uno dei recenti aggiornamenti starebbe creando dei problemi non da poco. Dispositivi come della serie Galaxy S10 e Note 10 starebbero riscontrando difficoltà. Si parla addirittura di telefoni bloccati. Secondo le notizie che circolano in rete, a pochi giorni dall'istallazione dell'ultimo aggiornamento, sarebbero andati in tilt i dispositivi della serie Galaxy S10 (S10, S10+, S10e, S10 Lite, S10 5G) e della serie Galaxy Note 10 (Note 10, Note 10+, Note 10 5G). Problemi anche per i Galaxy M51 e i Galaxy A90.

A quanto pare si tratta di un bootloop, che impedisce ai dispositivi di accendersi completamente. La causa sarebbe da riscontrare nell'aggiornamento difettoso di Samsung SmartThings Framework.

Cosa fare

Al momento pare che l'unica procedura in grado di far tornare operativo lo smartphone sia un ripristino delle impostazioni di fabbrica eseguito tramite Android Recovery. Se siamo in possesso di un Galaxy S10, bisogna spegnere completamente il dispositivo, tenere premuti i pulsanti Bixby e volume su, e infine premere il pulsante di accensione fin quando non si vede il logo Samsung sullo schermo.

Per quanto riguarda la serie Note 10, è necessario tenere premuti i pulsanti volume su e accensione. Ovviamente queste operazioni comporteranno la perdita dei dati all'interno dei telefoni.

A quanto pare la Samsung ha ritirato l'aggiornamento. Il consiglio, in ogni caso, è di non installarlo.