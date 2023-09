Lo smartphone pieghevole più sottile di uno normale

Gli smartphone pieghevoli hanno ancora hanno ancora una quota di mercato che si aggira intorno all’1% in Italia. Insomma una nicchia, causata fino a qui dalla difficoltà di produrre dei dispositivi che siano facilmente portabili. Alla recente IFA di Berlino però è apparsa una novità che può cambiare questo trend: Honor, infatti, ha lanciato il Magic V2 che, per la prima volta ha uno spessore uguale a uno smartphone tradizionale, pure essendo “foldable”. D’altronde, ha spiegato Roger Liyun, country manager dell’azienda in Italia, “finora nessuno ne aveva fatto uno così”, ed ecco perché allora l’arrivo in Italia – previsto a cavallo delle feste natalizie – potrebbe segnare una svolta in un settore che, globalmente, è in rosso nelle vendite da otto trimestri consecutivi.

Dunque il Magic V2 ha delle caratteristiche molto interessanti tra i prodotti di alta gamma: nonostante il display esterno da 7,92 pollici in formato 20:9 ha un peso di 231 gr e uno spessore di soli 9,9 mm quando è chiuso. Si tratta insomma del pieghevole e più leggero e sottile in circolazione (perché in Cina è già in vendita), anche grazie a una cerniera, costruita in titanio di prima classe e al nuovo acciaio sviluppato appositamente per garantire oltre 400.000 piegature, per una durata fino a dieci anni. Le funzionalità di display, processore e batteria sono al massimo livello. E per le foto ci sono tre camere posteriori (la principale da 50 megapixel, l’ultra-grandangolare da 50 e il teleobiettivo da 20) e due frontali da 16. Con funzioni come la fotografia a sfioramento e Parallel Space, che consente di memorizzare separatamente i dati di lavoro e quelli personali, operando in modo indipendente con app con doppio spazio in parallelo. Non sposso dirvi ancora il prezzo, ma – dice Liyun – questo smartphone li vale tutti. Le persone si accorgeranno del vantaggio di avere un foldable del genere, che è stato studiato sulle richieste degli utenti. La chiave per il mercato dei pieghevoli è dare qualcosa di differente, che crei una sorta di identificazione. Ma in futuro questi prodotti diventeranno meno costosi, perché più gente li utilizzerà. È una tendenza inevitabile”.

Come in futuro Honor punta in grande, ammiccando anche al mondo fashion con “V Pulse”, un altro smartphone pieghevole che – grazie a una serie di immagini sullo schermo e degli appositi ganci – si può portare come una borsetta. “Abbiamo chiaro quello che vogliamo fare – conclude il country manager di Honor Italia -: Non vendiamo più modelli sotto i 200 euro, perché in quella fascia ci sono troppi player. Mentre ci focalizziamo sul valore e sui vantaggi per gli utenti. L’obbiettivo è competere con Apple, e sono sicuro che possiamo farcela: da quando abbiamo lanciato in Cina abbiamo lanciato Magic V2, molti nuovi clienti arrivano da lì. Avremo pieghevoli ancora più sottili? Questo non posso dirlo ora, ma di certo non ci fermiamo qui”.