Un "codice segreto" per le chat: l'ultima novità di WhatsApp

La società statunitense Meta, che gestisce i servizi di rete sociale Facebook e Instagram e i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, continua a investire sulla sicurezza dei propri utenti. Lo aveva già fatto a inizio anno introducendo l'applicazione "lucchetto chat", ma adesso ha dato il via libera a una nuova funzionalità che garantisce maggiore protezione blindando del tutto le conversazioni che il titolare dell'app non intende mostrare. Questo strumento, sperimentato su WhatsApp, è denominato "codice segreto". Da ieri, 30 novembre, è già disponibile anche se bisognerà attendere un po' di tempo prima che venga reso fruibile in tutto il mondo. Grazie al "codice segreto" gli utenti potranno essere più tranquilli, soprattutto se al telefono hanno acesso anche altre persone.

Come funziona il "codice segreto"

Utilizzare il "codice segreto" non è complicato. Innanzitutto, si può impostare una password diversa da quella usata per sbloccare il telefonino, questo protegge ancora di più la privacy a quelle conversazioni già in sicurezza grazie al "lucchetto chat" (che contiene in una cartella non visibile in app le conversazioni nascoste, leggibili solamente inserendo il codice pin del cellullare). Adesso, quest'ultimo dispositivo di sicurezza rende il servizio ancora più funzionale. Un altro elemento di novità è dato dalla semplificazione dell'utilizzo del "lucchetto chat". Ora è sufficiente tenere premuto il dito sulla chat senza far ricorso alle impostazioni.

I vari passaggi sul telefonino

Dopo aver aperto l'elenco delle chat bloccate e toccato il menu a tre punti in alto > Impostazioni blocco chat > bisogna attivare > Nascondi chat bloccate > e inserire il "codice segreto". In questo modo le chat bloccate non saranno più visibili nella finestra principale delle chat. In più, WhatsApp ha semplificato anche il percorso per arrivare alle chat bloccate. Scorrendo verso il basso della schermata delle chat è possibile accedere alle cartelle nascoste utilizzando l'impronta digitale o il riconoscimento del volto. Al contrario se invece non vuole più usare questo livello di sicurezza, si può altrettanto semplicemente ritornare alla funzione originale di "Blocco chat" aprendo l'elenco delle chat bloccate utilizzando il codice segreto, quindi toccare il menu a tre punti > Impostazioni blocco chat > disattivare nascondi chat bloccate per disabilitare la funzione del "codice segreto".