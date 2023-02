WhatsApp, con questo trucco della password la tua chat è sicura

Per venire incontro alle esigenze degli utenti, anche WhatsApp sta alzando sempre di più il tiro verso una privacy ancora più stringente che consenta a tutti di sentirsi protetti sia quando si scambiano messaggi ma anche quando si utilizza l'app più scaricata al mondo. Mentre Telegram ha già un'opzione per avviare una "chat segreta" con un utente, su WhatsApp bisogna utilizzare un'altra strada, ecco quale.

Come impostare la chat privata su Whatsapp

Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: un'opzione come quella di Telegram al momento non esiste. Però, per fare in modo che occhi indiscreti non leggano il contenuto privato che mandiamo a qualcuno, bisognerà fare un'altra operazione. Cliccando sulla conversazione con il tasto destro o spostando con la mano da destra verso sinistra (dipende dal tipo di servizio, Android o iPhone), si hanno varie opzioni: Silenzia, Info contatto, Esporta chat, Svuota chat ed Elimina chat. Queste non ci interessano perché dobbiamo prendere in esame la funziona Archivia: cliccando su quel pulsante la chat magicamente scomparirà e finirà tra quelle archiviate non facendo più parte del classico elenco. Qualora si decidesse di volerla ripristinare e farla apparire nuovamente nell'elenco generico si dovrà cliccare su Estrai.

Come impostarla su iPhone e Android

Come detto, ogni sistema operativo ha la sua metodologia: sugli smartphone Android si dovrà andare sulla conversazione che si vuole archiviare, cliccare sull’icona della freccia rivolta verso il basso e la chat sarà archiviata. Questo metodo si può utilizzare con più chat insieme premendo in maniera prolungata la singola conversazione per poi selezionare tutte le chat che si desiderano mandare in archivio. Su iPhone, invece, si potrà utilizzare un dito facendolo scorrere da destra verso sinistra fino a quando non leggeremo Archivia.

Come impostare il blocco della chat con la password su whatsapp

Se è vero che l'azienda fa sapere che esiste la Crittografia end-to-end per i messaggi e le chiamate che " rimangono solo tra te e il tuo interlocutore. Nessun altro può leggerli o ascoltarli, nemmeno WhatsApp" come viene riportato dagli sviluppatori, c'è un'opzione che consente agli utendi Apple una doppia sicurezza, ossia impostare il proprio WhatsApp in maniera che per essere sbloccato si debba necessariamente ricorrere all'autenticazione facciale (Face ID) o Touch ID all'apertura dell'app anche se il dispositivo è già sbloccato. Per attivarlo bisogna andare nelle Impostazioni, Privacy e scorrere in fondo fino a quando non si trova la scritta Blocco schermo: a quel punto ci viene chiesto se vogliamo il Face ID per sbloccare WhatsApp potendo comunque rispondere ai messaggi delle notifiche e alle chiamate pure se è bloccata.

