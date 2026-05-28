Xiaomi 17T Series: più fotografia, autonomia e intelligenza visiva

Perché voler acquistare un nuovo smartphone? Non c’è dubbio che la domanda di questi tempi sia d’attualità: il mercato non riesce a tornare ai fasti di qualche anno fa e le aziende sono alla ricerca di qualcosa che vada oltre il formato dei dispositivi, ormai giunti a un inevitabile blocco creativo. Ecco allora che la competizione è quella delle prestazioni e, soprattutto, delle capacità fotografiche. In questo campo Xiaomi ha intrapreso una strada convincente grazie alla partnership con Leica, ed anche nella nuova 17T Series (composta dai modelli 17T e 17T Pro) le ambizioni non mancano. Con una sfida in più: dare uno smartphone con funzioni di fascia alta a un prezzo non eccessivo. Vediamo come.

Le novità della gamma T

I due smartphone della 17T Series sono pensati per unire imaging avanzato, grande autonomia e un’esperienza visiva più attenta al comfort degli occhi. La scelta più significativa è l’introduzione di due formati diversi nella stessa famiglia, con l’obiettivo di offrire alternative concrete a chi cerca un dispositivo più compatto e a chi invece vuole un modello più grande e completo.

La linea nasce insomma con l’idea di trasformare la Serie T in una piattaforma centrata sulla creatività mobile. E per questo appunto Xiaomi mette al centro il comparto fotografico Leica, un display evoluto per la protezione visiva e una batteria ai nuovi standard del silicio-carbonio. Tutto sostenuto da chipset di ultima generazione e da un sistema di raffreddamento più efficiente.

Fotografia Leica

Il punto più evidente della nuova serie è la fotocamera. Sia Xiaomi 17T che il 17T Pro adottano un sistema triplo guidato da un sensore principale da 50 megapixel. Ma per la prima volta nella Serie T c’è un teleobiettivo Leica 5x, presente su entrambi i modelli. Si punta quindi non solo sulla qualità dello scatto principale, ma anche sulla versatilità, con una gamma focale che va dalla macro a 30 cm fino allo zoom ottico 10x e all’Ultra Zoom AI fino a 120x.

Sul modello Pro, il comparto fotografico si spinge oltre anche nella parte video. E’ stata infatti introdotta, anche in questo caso per la prima volta nella gamma, una registrazione cinematografica 4K a 60 fps, con un bokeh naturale dello sfondo e una resa più vicina a chi cerca un risultato da macchina digitale. Funzioni come Stage Mode servono a migliorare gli scatti e i video in scenari complicati, ad esempio concerti o eventi live, dove la luce è spesso imprevedibile.

Inoltre Xiaomi presenta anche alcune funzionalità utili per migliorare le proprie qualità di fotoreporter, come gli scatti Superluna con uno zoom 20x, la possibilità di passare dalla qualità standard a quella Ultra Hd durante lo scatto e il fatto che si può personalizzare i comandi nell’app foto. Sembrano piccole cose fin quando non si usano.

Una foto scattata a Vienna con lo Xiaomi 17T pro

Leica Live Moment

Accanto alla fotografia tradizionale arriva una delle funzioni più interessanti: Leica Live Moment. Non si tratta solo di congelare un istante, ma di catturare anche il movimento e l’espressione che lo precedono, così da dare più profondità e contesto alle scene quotidiane. Xiaomi la propone come un’evoluzione dello scatto “dinamico”, capace di offrire una narrazione più espressiva rispetto alla singola immagine statica.

La funzione è compatibile con tutte le lunghezze focali della fotocamera posteriore e viene affiancata da Leica Live Portrait, che estende l’effetto anche ai ritratti, aggiungendo un bokeh naturale e mantenendo la fluidità del movimento. Sui contenuti Live Moment arrivano anche nuove filigrane Leica e collage condivisibili per i social, segno che Xiaomi punta sull’utilizzo contemporaneo delle immagini da condividere.

Schermo e comfort

Sul fronte display, Xiaomi porta in dote un pannello AMOLED 1.5K da 6,59 pollici su Xiaomi 17T e da 6,83 pollici sul 17T Pro, con luminosità di picco fino a 3500 nit e supporto a 68 miliardi di colori, gamut DCI-P3, HDR10 e Dolby Vision. Tutte caratteristiche che si traducono in luminosità e velocità di esecuzione. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120Hz sul modello base e fino a 144Hz sul Pro, così da garantire una fluidità molto elevata in navigazione, gaming e quando si “scrolla”.

Un altro elemento centrale è la tecnologia Vision Care, pensata per ridurre l’impatto della luce blu, dello sfarfallio e del motion blur, adattando il comportamento del display alla luce ambientale. La serie è anche la prima a ottenere la quadrupla certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi e la certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care di Xiaomi. Sul Pro, inoltre, la luminosità minima hardware di 1 nit aiuta la visione notturna in ambienti molto bui. Insomma, tutto per evitare problemi alla vista.

Il design dei due formati

Come detto, la novità è quella delle due dimensioni differenti: il 17T è il più compatto, con un display da 6,59 pollici e un peso di 200 grammi; mentre il17T Pro cresce fino a 6,83 pollici e 219 grammi. Entrambi gli smartphone mantengono la certificazione IP68 e un approccio estetico pulito, con bordi micro-curvi e un modulo fotocamera più basso e meno invasivo.

Le colorazioni seguono la stessa filosofia, ma con un’impronta distinta. Il Pro arriva in Deep Blue, Deep Violet e Black, mentre il modello base 17T offre Violet, Opal White, Blue e Black. La differenza non è soltanto cromatica: la variante più piccola è pensata per chi privilegia praticità e uso con una mano, mentre il Pro ha una presenza più importante e una vocazione più premium.

Autonomia e ricarica

La batteria è uno dei capitoli più forti dei nuovi modelli: il 17T Pro integra una unità da 7000 mAh, la più capiente mai vista su uno smartphone Xiaomi per i mercati internazionali, con un incremento del 27% rispetto alla generazione precedente e un’autonomia media dichiarata di 1,88 giorni per utenti tipici. Il 17T offre invece 6500 mAh (comunque tanto), con un aumento del 18% rispetto al modello precedente.

Da questo nel consegue che anche la ricarica sia di livello, almeno per il Pro, con 100W HyperCharge che diventano 50W in quella wireless. Il 17T si ferma invece a 67W cablati, ed è un peccato che manchi la ricarica senza fili. In entrambi i casi c’è supporto PPS per la compatibilità con caricatori di terze parti, un dettaglio importante per chi vuole meno vincoli nell’uso quotidiano.

Prestazioni e piattaforma

Sotto la scocca sono state scelte soluzioni MediaTek, con un chip Dimensity 9500 a 3 nm per la versione superiore, un Dimensity 8500-Ultra a 4 nm per quella iniziale. Xiaomi promette miglioramenti concreti su CPU, GPU e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sostenere multitasking, creatività e gaming di fascia alta. I primi test sul 17T Pro conferma prestazioni di livello alto.

Per mantenere la stabilità sotto carico ecco il sistema 3D IceLoop, progettato per separare e distribuire meglio il calore generato dai componenti interni. A livello software la serie si appoggia a HyperOS e integra funzioni IA, oltre a Google Gemini e Circle to Search, segno di un’integrazione sempre più stretta tra hardware, produttività e servizi intelligenti.

Prezzi e disponibilità

Qui è il punto interessante: in un mercato nel quale ormai, per dispositivi come questi, si parte da oltre mille euro, Xiaomi ha deciso di restare sotto: il 17T Pro parte infatti da 899,90 euro, mentre il 17T da 749,90 euro.

Il lancio è come sempre accompagnato anche da promozioni, bundle e benefit digitali, tra cui abbonamenti di prova a servizi come Google AI Pro, YouTube Premium e Spotify Premium. Oltre ad alcune offerte in abbinamento con altri prodotti Xiaomi (una Tv a 32 pollici o un tablet Redme) e con partner retail e operatori. La più curiosa è quella che regala un coupon Virgin Active per poter utilizzare 3 mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution e 3 ingressi (1 al mese) in palestra.

Perché comprarlo?

Torniamo alla domanda iniziale per dire che la nuova Series 17T si muove nel campo dei creatori digitali o, comunque, in quello degli amanti della fotografia. Che, ovviamente, non significa solo voler fare una “bella foto” ma voler produrre immagini e video di qualità più avanzata.

Non c’è dubbio insomma che l’accordo con Leica ponga gli smartphone a un livello qualitativo eccellente.