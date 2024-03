La mobilità del futuro corre anche sul binario. "Intelligenza artificiale"

«La tecnologia non va subita ma recepita e guidata». La prospettiva indicata dall'amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, ha a che fare con il futuro del sistema-Italia e con la capacità di sfruttare l'Intelligenza artificiale come un volano di potenziamento per le infrastrutture.

«Il nostro Gruppo ha una grande sfida culturale dinnanzi: coniugare la cultura del ferro con quella digitale», ha sottolineato il top manager nel corso del recente evento L'intelligenza artificiale per l'Italia, organizzato a Roma dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Poi, nello specifico, si è soffermato sulle opportunità di sviluppo che le innovazioni tecnologiche in atto possono offrire al trasporto e alla mobilità, settori a loro volta caratterizzati da rapidi cambiamenti. Per cogliere la sfida dell'Intelligenza artificiale, ha spiegato al riguardo Ferraris, «FS sta innanzitutto rafforzando le capacità del personale di estrarre valore dal grande patrimonio di dati di cui il Gruppo dispone».

Un utilizzo oculato e sapiente di queste informazioni può infatti consentire all'AI di essere applicata in molteplici ambiti che vanno dalle soluzioni commerciali e amministrative alle infrastrutture. «Attraverso la sensoristica avanzata e gli algoritmi di elaborazione dei dati, stiamo sviluppando soluzioni di Digital Twin delle grandi opere per il loro monitoraggio e la manutenzione predittiva», ha osservato l'amministratore delegato del Gruppo FS.

Il progetto, avviato e implementato su 83 ponti stradali a fine 2023, si pone l'obiettivo di monitorare mille opere entro il 2026. A tal proposito, il top manager ha sottolineato come sia necessario avere a disposizione «dati di qualità, certificati e ben organizzati». Per il Gruppo guidato da Ferraris, infine, l'ottimizzazione della cultura scientifica e tecnologica sui sistemi smart e l'intelligenza artificiale passa anche per la diagnostica predittiva realizzata con il treno Diamante 2.0, il più evoluto mezzo diagnostico della flotta di Rete Ferroviaria Italiana, concentrato di innovazione e tecnologia, in grado di ottimizzare la sicurezza ma anche l'economia di sistema.