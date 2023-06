5 modelli di camicia elegante per bambino

Quando arrivano la primavera e l’estate, si ha sempre bisogno di aggiornare il guardaroba dei bambini. Non accade solo per l’avvicinarsi del caldo e quindi a causa dell’esigenza di tessuti più freschi e traspiranti, ma anche perché i bimbi tra 0 e 12 anni sono in un periodo di crescita continua, e quindi gli abiti che andavano bene la passata stagione potrebbero essere stretti, avere le maniche troppo corte, risultare scomodi, e semplicemente non andare più bene.

A questo si devono aggiungere istanze di tipo diverso, come delle occasioni importanti d’uscita, come cerimonie e feste, ma anche semplicemente le vacanze, le passeggiate serali con i genitori e simili. Per questa ragione, nel guardaroba di ogni bambino non può mancare almeno una camicia elegante - sebbene non si debba rinunciare anche alla comodità. In commercio ne esistono tipi molto diversi tra loro, ma come orientarsi? Seguendo il gusto di chi indosserà la camicia elegante, sicuramente, i colori che stanno meglio con il suo incarnato e soprattutto il tipo di sobrietà chic che magari una determinata situazione richiede. Qui di seguito alcuni consigli su modelli dedicati a tutti i maschietti da prendere in considerazione e scegliere in base alle proprie necessità, tutti disponibili sul sito di Amazon.

L’Oxford che non passa mai di moda

La camicia a righe modello Oxford di Tommy Hilfiger è quasi totalmente in cotone ma ha una piccola percentuale di elastan, poiché veste stretch e in questo modo risulta molto comoda. È bianca, ma presenta delle righine verticali celesti e, più piccole e quasi impercettibili, rosa. È molto elegante e si presta a differenti abbinamenti per via dei suoi colori tenui: arrotolando le maniche diventa un capo casual ideale per le lunghe passeggiate con i genitori la sera al mare.

Il grande classico passe-partout

La camicia Benetton non è esattamente di moda, perché in realtà è un grande classico, perfetto da “passare” successivamente a fratellini più piccoli in futuro. Si tratta di una camicia in cotone 100%, fresca e traspirante, disponibile nei colori azzurro, bianco e celeste. Può essere indossata da sola ma anche con una giacchina o piccolo cardigan pure in altre stagioni meno calde.

Romanticismo ed eleganza fin da bambini

La camicia Spring&Gege è fatta in twill di cotone, ovvero 95% di cotone e una piccola percentuale di poliestere. Presenta una tasca sul petto e bottoni che fissano lo scollo, per conferire all'insieme un aspetto più ordinato. È disponibile in differenti colori, come il rosa che è romantico e al tempo stesso elegante, ma anche il bianco, il celeste, il blu, il borgogna, il rosso e il lilla.

Uguale a quella del papà

Tutti i papà hanno una classica camicia bianca nel proprio armadio, che può essere utile con un completo rigoroso ma anche da indossare da sola nelle sere d’estate. Ed è normale che i bambini vogliano essere belli ed eleganti come il loro papà: con la camicia modello Oxford di Gillsonz questo è possibile. Per chi preferisse altri colori nessun problema: questo capo è disponibile anche in altre nuance come azzurro e blu cielo.

La coreana casual e chic

Uno dei must have dell’eleganza per i più piccoli è la camicia con il collo alla coreana, come questo modello Mayoral in una tinta celeste chiarissimo. Il materiale di cui è fatto la rende davvero fresca perché è un misto cotone-lino. Sul davanti è presente una deliziosa taschina chiusa con un bottone, che possiede una doppia funzione in termini di utilità ed estetica.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*