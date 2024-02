Arriva la nuova collezione Geox, testimonial Penelope Cruz

Geox sceglie Palazzo Clerici, nel cuore di Milano per presentare la nuova collezione. Ad accogliere gli ospiti un video su schermo gigante, posato a terra, dove la testimonial, la bellissima attrice Penelope Cruz, volge lo sguardo e pronuncia la parola “respira”. Quella di Mario Polegato, patron di Geox, è una storia di successo e la Cruz è una madrina perfetta: “Conosce la nostra storia nel dettaglio e la sua immagine è profondamente umana", spiega.

La collezione si chiama Femminile, plurale la proposta per una donna contemporanea piena di impegni, incontri, idee. Capi spalla armoniosi nel consueto tessuto traspirante frutto della ricerca del brand, forme femminili in linea con lo stile italiano con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

Poi ci sono i giubbotti, i parka, i piumini lunghi e corti, piacevoli al tatto e irresistibili da indossare, opachi e lucidi. I colori sono tenui dall'azzurro al rosa cipria, e ricordano la palette di un make up artist. Molti piumini sono dedicati al grande freddo arricchiti da un nuovo tessuto superlight morbido con trapunte geometriche orizzontali, dalla silhouette contemporanea. Per chi al cappotto non sa rinunciare ecco quello in grigio mélange e cammello.

L’attitudine sportiva della capsule Spherica ha un nuovo tessuto il “comfort taffetà”, morbidissimo. La collezione antipioggia si arricchisce di modelli con uno stile sempre più urban chic, senza rinunciare alle sue qualità performanti. I capi Amphibiox sono impermeabili, antivento e creano un microclima ideale all’interno, grazie alla tecnologia brevettata. L'eleganza del nero non manca nella collezione, ma il nero gioca con il rosa cipria creando un ensemble molto femminile adatto anche nelle occasioni pià importanti.

Si chiama Sinfonia di stili la collezione calzature dell'azienda trevigiana, con scarpe per ogni occasione all'insegna del comfort e dell'eleganza grazie alla tecnologia brevettata. Si va dal mocassino senza tempo agli stivali, stivaletti, décolleté fino alle ballerine e le sneackers.

Delicati dettagli equestri caratterizzano gli stivali e i mocassini in nero o cognac che citano un mood un po’ British anni Settanta, mentre la pelle in stampa cocco si diversifica su modelli elasticizzati di un marrone lucente. E le classiche Spherica quest'anno sono proposte anche in tessuto riciclato e colori delicati.