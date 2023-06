Ciabatte da mare per tutti: i migliori modelli

Le ciabatte per il mare sono un’esigenza in estate: non si può certo andare in spiaggia con calzature differenti per una questione di opportunità e comodità, ma c’è anche un altro aspetto da non sottovalutare. Ovvero che anche l’occhio vuole la sua parte, ma con la varietà di modelli su Amazon è molto semplice trovare quello che fa al caso proprio.

Non solo: ci si può avvalere del programma “Prova prima, paga poi”, in cui l’acquisto può essere deciso dopo una prova di una settimana. In pratica, si possono scegliere fino a 6 articoli in vendita su Amazon, li si ordina e si provano in casa per 7 giorni. Se piacciono si può procedere al checkout, pagando per la merce che si decide di tenere e procedendo al reso per tutto il resto.

I sabot cult in gomma

Comodi, facili da lavare e must have per molti, i sabot Crocs Specialist II Clog possono essere per molti e molte la soluzione giusta per la spiaggia. Queste ciabatte sono interamente in gomma, assicurando una certa confortevolezza ai piedi, e sono disponibili nei colori nero, bianco e blue navy. Rispetto a modelli più classici del marchio non presentano i fori sulla tomaia e quindi potrebbero risultare anche più adatti, secondo le proprie preferenze, a evitare che la sabbia penetri e permanga dappertutto.

Gli infradito chic e comodi

Gli infradito Skechers On-The-Go 600 Sunny sono interessanti per due motivi: il marchio - anche e soprattutto per chi ha provato e amato i modelli di ciabatte o calzature domestiche invernali - è garanzia di comodità, e inoltre questo modello è nell’aspetto tutt’altro che spartano, con il suo lieve rialzo in corrispondenza del tallone. Sono fatti in gomma e stoffa, e sono disponibili nei colori nero, bianco, beige, grigio e rosa.

Evviva la semplicità

A volte un paio di semplici infradito possono essere la soluzione giusta per il mare. Come gli infradito Fila Troy con la suola in morbida gomma, disponibili in diversi colori: viola, nero, bianco, blu, rosso, rosa e fucsia.

Le ciabatte da donna riconoscibili

Per le donne di tutte le età possono invece essere l’ideale delle ciabatte in pelle rosa come le Caples W di Levi’s, che presentano un piccolo rialzo sul tallone, ma l’intera suola si avvale di un plateau che conferisce alla calzatura maggiore stabilità. Utilissima se si frequentano spiace rocciose o di ciottoli.

Le infradito da super nerd

Se c’è una cosa che la serie The Big Bang Theory ha insegnato al mondo è che essere nerd è di moda. Quindi la fantascienza, la passione per le serie tv e un certo gusto per la pop art sono assolutamente trendy. Per cui il modello di infradito Havaianas Top Netflix è perfetto per tutte le età, ma soprattutto per i grandi appassionati di serie tv fantascientifiche come Stranger Things. Le infradito sono in gomma.

Il neutro sempre di moda

Come detto, un paio di calzature riconoscibili piacciono a molte persone e in più possiedono l’affidabilità di un marchio consolidato. Come le ciabatte da uomo Adidas Adissage, che sono fatte in gomma, con una texture massaggiante, e sono disponibili nei colori nero, bianco e blu.

Le ciabatte unisex per tutti i gusti

Non importa se le indossa un uomo o una donna, le Puma Popcat sono ciabatte che stanno bene a tutti. Perché sono semplici, vengono da una tradizione lunga e consolidata nell’ambito del footwear, sono fatte in stabile gomma e si abbinano a tutto. Sono disponibili nei colori nero e bianco.

Le infradito da donna must have

Se si cerca un tocco di eleganza anche in spiaggia ma senza sacrificare la comodità, si possono vagliare le Havaianas Luna, che presentano una grande stabilità in forza del loro braccialetto che corre lungo l’intera caviglia. Sono disponibili in diverse nuance per incontrare il gusto di tutte le donne: rosa, nero, blu elettrico, viola, grigio, verde mela, lilla, fucsia, verde bottiglia, porpora e argento.

