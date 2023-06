Vestirsi casual con stile uomo. 5 cose che non possono mancare in estate

L'estate è iniziata ed è tempo di indossare capi di abbigliamento comodi, dalla vestibilità morbida e freschi. Bisogna stare attenti a selezionare articoli e accessori in grado di coordinarsi tra di loro, così da ottenere un look d'effetto e di tendenza. La moda uomo propone una serie di combinazioni davvero interessanti, in grado di realizzare uno stile casual ma di tendenza perfetto per il giorno ma anche per gli eventi della sera.

Eleganza, stile, modernità ma principalmente comodità e una vestibilità totale in grado di far traspirare la pelle, lasciando il corpo fresco e leggero. Se il tempo per gli acquisti è scarso ecco che Amazon accorre in aiuto con una vasta proposta di abiti e accessori, tutti da combinare e mixare nella colorazione preferita. Una soluzione vincente per uno stile estivo maschile di grande fascino.

Camicia di lino per un look casual

La camicia da uomo Gemijacka è realizzata in lino e cotone, per questo risulta molto comoda da indossare ma anche leggera e sempre fresca. Per un taglio largo mai troppo aderente ma del tutto fittante, basta scegliere il modello in base alle tante taglie disponibili o puntando sul colore preferito. Il modello a manica lunga con delicati bottoni e cuciture quasi invisibili, è perfetto per ogni occasione: da quella dedicata allo svago quotidiano fino agli eventi più fashion. Una scelta piacevole grazie al contatto delicato del tessuto sulla pelle, che assicura freschezza anche in spiaggia. Scopri il prodotto su Amazon.

Pantaloni in stile cargo per una comodità totale

I pantaloni Tony Backer in cotone ed elastan sono la scelta vincente per ottenere un look comodo e casual. Tutto merito del trattamento Vintage Wash che dona al capo uno stile vissuto, consumato ma non rovinato: perfetto per ogni occasione. Il design in stile cargo li trasforma in un modello di tendenza, sia per la vacanza che per lo street style quotidiano, oltre che per l'ambiente lavorativo. Un articolo confortevole dalla vestibilità comoda, grazie alle tante taglie di riferimento, per una scelta immediata seguendo anche la gradazione di colore più amata. Le tante tasche presenti sono di grande supporto per conservare chiavi e accessori di uso quotidiano. Scopri il prodotto su Amazon.

Orologio da polso con cinturino in acciaio

L'orologio da polso di Casio punta sullo stile vintage, grazie alla tecnologia analogica di un modello dal look retrò ma sempre moderno. Una scelta interessante, perfetta da sfoggiare al polso per completare uno stile casual, confortevole ma mai banale. Una vera icona di design che rimanda ai primi prodotti degli anni '80, rivisitato ora in chiave moderna. Il modello al quarzo con cinturino da polso in acciaio inossidabile, ha un quadrante analogico con vetro minerale. Scopri il prodotto su Amazon.

Occhiali da sole, per uno stile moderno e di tendenza

Un look estivo non è tale senza gli occhiali da sole di ordinanza, come il modello Polaroid proposto da Amazon e disponibile in colore avana, nero e matt black. La struttura in policarbonato, qui nero opaco, presenta un decoro metallico color antracite con pattern inciso a laser. Con lenti polarizzate in triacetato e logo inciso, per una vista senza riflessi e in grado di ridurre l'abbagliamento, tanto da limitare l'affaticamento oculare. Un accessorio moderno e di tendenza, perfetto per completare il look maschile estivo. Scopri il prodotto su Amazon.

Scarpe da ginnastica per uno street style di tendenza

Le sneakers PUMA Smash sono un articolo irrinunciabile per la stagione estiva, in grado di offrire un comfort quotidiano senza pari e una vestibilità moderna e dinamica. Disponibili in taglie e colorazioni differenti, possono soddisfare ogni esigenza in fatto di look grazie al loro stile iconico inconfondibile. La tomaia in morbida pelle avvolge il piede senza comprimerlo, il passo è sostenuto da una suola in gomma resistente e aderente per un modello unisex. Lo stile della scarpa rimanda ai campi da tennis, dove era ambitissima, Puma l'ha trasformata in un articolo vincente anche per il quotidiano. Scopri il prodotto su Amazon.

Potrebbe interessarti anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*