"Dagli abiti da sposa all’outfit di laurea. Nella vita non ci sono solo matrimoni"

Atelier Emè nasce nel 1961 in provincia di Mantova e inizialmente si chiama Aimée come l'elegantissima Anouk Aimée che proprio quell'anno fa sognare l'Italia nei panni della miliardaria innamorata di Mastroianni ne La dolce Vita di Fellini. In seguito l'attrice francese diventerà anche la musa di Emanuel Ungaro e nel 2015 il marchio specializzato in abiti da sposa viene acquistato dal Gruppo Oniverse, un colosso da 3,7 miliardi di fatturato annuo fondato da Sandro Veronesi.

Comincia così un capillare processo di modernizzazione e diffusione del brand subito rinominato Atelier Emè e poi trasformato in un fenomeno di successo che oggi vanta più di 50 boutique in Italia. Da un anno accanto ai classici abiti da sposa bianchi o avorio, compaiono modelli per le grandi occasioni della vita: dalla laurea al battesimo, dalla festa dei 18 anni al colloquio di lavoro. A battezzare questo speciale modo di vestire Occasionwear è stata Silvia Falconi, 29 anni, direttrice creativa di Atelier Emè dopo la laurea in economia e il master in moda alla Marangoni.

Avete individuato un nuovo segmento di mercato oppure i matrimoni sono in calo?

«Direi entrambe le cose. Il numero dei matrimoni in Italia si è ridotto drasticamente e quindi il mercato del wedding è abbastanza in contrazione. In un primo tempo ci siamo detti che la sposa è una mentre gli invitati sono tanti e da lì abbiamo cominciato a pensare alle mille occasioni per cui ci si veste in modo speciale: battesimi, prime comunioni, cresime, compleanni importanti ma anche lauree, colloqui di lavoro, festeggiamenti d'ogni tipo».

In pratica avete allargato la forbice...

«Vestire più persone è già un'idea di business ma poi ci siamo accorti che in realtà le persone hanno bisogno di un punto di riferimento dove trovare l'outfit per un'occasione speciale. Atelier Emé ha una vasta esperienza nel mondo della sposa, ma siamo sempre stati in grado di aiutare mamme, damigelle e testimoni nella costruzione del look. Adesso lo facciamo su larga scala perché nella vita non c'è solo il matrimonio, abbiamo tanti momenti per cui vestire in un certo modo».

Ma continuate a fare abiti da sposa?

«Assolutamente. Nei prossimi mesi usciremo con una nuova collezione che si chiama White Essential composta da abiti da sposa semplici, puliti ma comunque d'effetto e con un prezzo contenuto tra 700 e mille euro. Ci siamo infatti resi conto di un nuovo fenomeno: visto il costo spropositato della vita in generale e dei matrimoni in particolare, molti giovani sposi preferiscono fare una cosa veloce, con pochi invitati e senza sfarzo. Magari si sposano solo in comune per cui il supervestito da nozze sarebbe un po' fuori contesto. Con questa nuova linea composta da una ventina di pezzi per così dire pronti le future spose arrivano, scelgono il modello, lo provano e se lo portano via. Insomma non è su misura e tantomeno su ordinazione, ma è comunque un bel capo».

Continuate a fare anche i super vestiti?

«Ma certo: siamo un atelier di nome e di fatto. Chi sceglie la nostra linea alta può fare tutte le personalizzazioni che vuole».

E per l'occasionwear?

«Abbiamo una collezione di circa 150 modelli a stagione e arriviamo su almeno 300 varianti. Ci sono abiti ma anche giacche, pantaloni, gonne, camicie top con i relativi accessori: scarpe, borse e cinture».

C'è un best seller? E se sì per che occasione?

«Il completo da laurea. Adesso siamo proprio un punto di riferimento per le laureande, una cosa di cui in azienda siamo molto orgogliosi».