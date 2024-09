Demure o Brat? Cosa significano i termini che fanno impazzire i social

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel già caotico e labirintico mondo dei social, dove le tendenze viaggiano alla velocità della luce come schegge impazzite, dalla fine della bollente estate 2024, c'è in corso una battaglia a colpi di stile e tendenze tra chi definisce il suo essere "Brat" e chi invece si trova più a suo agio nel mondo "Demure". Due termini diametralmente opposti che racchiudono la modalità in cui ci si identifica, dove la parola "stile" coinvolge la moda, la propria identità e personalità soprattutto parlando in termini di moda e beauty.

Facciamo chiarezza

Essere Brat o Demure è un po' come dire essere bianco o nero e sono termini che vengono abbracciati soprattutto dalla Gen-Z (di cui fanno parte le persone nate tra il 1995 e il 2010), ma non soltanto. Si è Brat quando si sceglie un modo di essere e vestire vistoso, audace ed essere una sorta di ribelli; al contrario Demure identifica la persona che ama l'eleganza e la sobrietà. Queste due opposte fazioni stanno ora spopolando sui social, soprattutto Tik Tok, ponendo limiti e confini ben netti tra le due appartenenze e chi decide di seguirle.

Cosa significa essere Brat

In inglese la parola significa "monello", "pestifero", insomma una sorta di ribelle e questa modalità ha avuto inizio con la cantante Charli XCX, che ha ispirato lo stile Brat Girl, associato alla ribellione e all'indipendenza. Legato un po' ad ispirazioni passate con rigurgiti di grunge e punk, ma anche dalle iconiche bambole Bratz, la ragazza Brat è un tipo sicuro di sè, non ha paura di infrangere le regole, ama essere sexy e sfrontata.

Il trucco -visto che tutto gira sull'immagine - è importante, audace, molto impirato alle party girl milionarie come le Kardashian o Paris Hilton. I colori che indossano sono vivaci con accessori vistosi e stravaganti. Vestirsi e truccarsi Brat, significa assumere con tutto il proprio essere questa linea, diventando spavalde e senza troppi pensieri e soprattutto senza riflettere sulle conseguenze delle scelte che si fanno.

Cosa significa essere Demure

Come accennato, abbracciare lo stile Demure significa essere tutto l'opposto di una Brat. Il termine significa tra l'altro "pudica", che ai nostri giorni non ha proprio il significato che veniva dato dalle nostre nonne, si avvicina di più al termine discrezione. La ragazza Demure è sobria, non ostenta e appare spesso modesta. Portabandiera di questo stile è stata la content creator Joolieanne che grazie alla sua frase, diventata virale: " very demure, very mindful " (molto molto in ombra), ha fondato le basi del Demure style, non senza aver pescato, anche in questo caso, nel passato iconico di star iconiche come Audrey Hepburn. Chi è Demure ha un trucco leggero, indossa capi d'abbigliamento minimalisti (ma di lusso) possibilmente con tonalità neutre, abiti dalle linee semplici e lineari ed un'eleganza senza eccessi.

Lo scontro social

Come succede spesso, i social hanno accolto in pieno queste due tendenze agli estremi, formando subito fazioni contrapposte tra le seguaci dell'uno e dell'altro stile.

La cosa da sottolineare èche travalica i confini della moda o della bellezza, ma plasma identità e comportamenti, e al contempo,ma solo una forma di appartenenza o esclusione.