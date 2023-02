Homi fashion e jewels, i trend della primavera estate

Gioielli, bijoux e non solo, il bello da indossare e da esibire, 500 brand con nuove collezioni e proposte d’autore per un accessorio fashion senza tempo e in continua evoluzione per design, materiali, innovazione e rivisitazioni: è Homi Fashion&Jewels Exhibition, l’unico evento espositivo completamente dedicato all’accessorio moda, all’abbigliamento e al gioiello che torna con una nuova edizione dal 17 al 20 febbraio in fieramilano (Rho) con un format rinnovato e da una ricca proposta che lo conferma punto di riferimento dell’intero settore.

Vetrina sempre più internazionale capace di rappresentare l’eccellenza e le tendenze del futuro tanto che il 39% degli espositori provengono da 22 diversi paesi Europei, tra cui, in particolare, Francia, Grecia e Spagna con le maggiori rappresentanze. E collezioni sempre più attuali, innovative e tecnologiche con focus sulla sostenibilità, sociale e ambientale, propongono e ispirano i percorsi di visita in un viaggio in cui gli operatori professionali scoprono gli ultimi trend della moda e le esigenze del mercato per la primavera/estate 2023 caratterizzate da elementi di ricerca, innovazione e creatività.

Tante novità anche valorizzate nello spazio The incubator-Tuttepazzeperbijoux, a cura di Maria Elena Capelli, che si conferma un’area di successo con quindici brand che in particolare si rivolgono ai concept store e gioiellerie che ricercano pezzi unici o fatti a mano, caratterizzati da originalità e alta qualità. Ma la fiera è anche un hub per scoprire le tendenze del domani. Grazie alla rinnovata collaborazione con Poli.Design, è presente in questa edizione l’area espositiva Visionaires che accoglie creazioni di 120 designer internazionali che propongono la loro visione futura e lo spazio multimediale Design Direction-Fashion Forecast 2025 che racconta indicazioni, idee e spunti di riflessione sull’evoluzione dei trend e del costume tracciano le linee guida del prossimo biennio. Importanti i temi che saranno trattati nel talk inaugurale di venerdì 17 febbraio, dedicato a investigare le modalità con le quali il metaverso influenza l’industria della moda e della gioielleria.

Un altro importante momento di approfondimento è quello di domenica 19 febbraio alle ore 11 organizzato dal magazine Elle in collaborazione con Hearst, “Fashion Tips&Secrets per valorizzare il tuo stile attraverso gli accessori” a cui prenderà parte un pool di esperti e trend setter. Confermati in questa edizione anche gli shooting fotografici professionali, vetrina d’eccezione all’interno della mostra e il calendario di sfilate, realizzate insieme a Class TV Moda, per fornire ulteriori spunti creativi e nuove idee.

Non solo, gli operatori potranno sfruttare a pieno l’esperienza fieristica, ritrovando in parziale contemporaneità – dal 19 al 22 febbraio - sempre in fieramilano a Rho - con Micam Milano, Salone Internazionale della Calzatura, Mipel Salone internazionale della pelletteria e dell’accessorio moda, TheOneMilano, Salone Internazionale dell’Outerwear e dell’Haute-à-porter.

Tutte le informazioni, gli eventi e gli appuntamenti su https://www.homifashionjewels.com/