La T-shirt di Max Mara e dei ragazzi del Bullone

Dare voce alle proprie esperienze e alle proprie fragilità, trasformandole in creatività.È questo lo spirito di Wear Your Voice, il progetto nato dall’incontro straordinario tra l’energia dei ragazzi della Fondazione Bullone ETS e l’esperienza del Gruppo Max Mara che ha dato vita a una Co-T-Shirt Collection presentata a Villa Necchi a Milano. L’iniziativa nasce da una convinzione condivisa: la creatività può diventare uno straordinario strumento di inclusione quando mette al centro le persone e le loro storie, perché la vera innovazione comincia quando si sceglie di guardare le cose da una prospettiva diversa. Per questo il Gruppo Max Mara ha aperto le porte del suo quartier generale ai B.Liver, la community della Fondazione Bullone composta da giovani che stanno affrontando o hanno superato una grave malattia e che, attraverso percorsi di formazione e crescita, trasformano il proprio vissuto in nuove opportunità personali e professionali. Da questo incontro è nato un percorso di co-creazione che ha visto lavorare fianco a fianco i ragazzi della Fondazione e i professionisti del Gruppo Max Mara. Da un lato il Gruppo Max Mara ha definito il brief creativo e messo a disposizione il know-how dei propri mentor, dall’altro i ragazzi e le ragazze della Fondazione hanno portato a bordo l’autenticità, i sogni e il coraggio tipici dei B.Liver. Le t-shirt realizzate raccontano molto più di un progetto creativo: rappresentano il risultato di un’esperienza di ascolto reciproco, in cui competenze, sensibilità e vissuti differenti si sono incontrati per costruire qualcosa di nuovo. Un percorso di crescita reciproca, fondato sull’idea che la moda debba fare proprio questo: creare ponti tra prospettive diverse. «I nostri ragazzi hanno storie fuori dall’ordinario.Sono anni di vita, difficilissimi da vivere, ma anche da raccontare e ascoltare. Con le T-shirt sono riusciti a dare voce, con delle immagini da indossare, ad alcune di queste storie» ha detto Bill Niada, presidente di Fondazione Bullone.