Micam Milano, in fiera le calzature del futuro fra stile e tecnologia

Micam Milano, il salone internazionale della calzatura che apre i battenti in Fiera Milano da domenica 15 a martedì 17 settembre, si prepara ad accogliere visitatori professionali e buyer di oltre 60 Paesi con la presenza di 932 brand, 475 italiani e 457 esteri - provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Portogallo, Germania - confermando così il suo ruolo di piattaforma unica al mondo per la scoperta delle nuove tendenze, delle nuove tecnologie per produttori e retailer con il meglio delle collezioni per la primavera-estate 2025.

Edizione che punta dare valore alla filiera attraverso numerose iniziative a partire dalla rinnovata attenzione ai giovani per coinvolgerli in ogni fase della produzione, più spazi per valorizzare la creatività anche attraverso esperienze multisensoriali, un nuovo layout per agevolare il flusso dei visitatori e gli incontri business con i buyer.

“Micam sostiene da sempre il comparto calzaturiero che rappresenta una delle colonne portanti del Made in Italy e promuove l’immagine del nostro Paese sul piano internazionale, contribuendo alla crescita dell’economia – aspiega Giovanna Ceolini presidente della manifestazione e di Assocalzaturifici -. Nonostante il periodo di grande incertezza Micam cresce sia nel numero degli espositori che in quello dei marchi rappresentati, soprattutto quelli esteri. Muovendosi tra innovazione tecnologica, evoluzione degli stili e tradizione manifatturiera, è una vetrina unica e un appuntamento imprescindibile per conoscere lo stato dell’arte del settore a 360°. Qui a Milano, non solo si dettano i trend del comparto ma si scrive il presente e il futuro delle calzature”.

MICAM ACADEMY NUOVO SPAZIO PER I GIOVANI

Imparare sul campo, scoprire nuove professioni in un settore sempre più digitale e trovare la propria strada: è questo l’obiettivo di Micam Academy, la nuova area formativa dedicata alle scuole (Pad. 1 -G26), che nasce in collaborazione con Politecnico Calzaturiero e Arsutoria School. Progetto che punta a introdurre i giovani all’arte calzaturiera e permettere loro di scoprire come la combinazione di “saper fare” e nuove tecnologie è un’occasione da non perdere. Così, attraverso cinque diverse stazioni si avrà la possibilità di sperimentare l’evoluzione tecnologica del settore.

Gli studenti potranno testare il funzionamento di un’App per la misurazione del piede e il virtual fitting (Snapfeet), e vedere come la progettazione 3D di una calzatura può essere visualizzata attraverso la realtà immersiva con visori (Prismatech). Si passerà poi alla produzione vera e propria con Sneaknit, dove la progettazione di tomaie avviene con una macchina da maglieria, e Direct 3D per la produzione di suole con la stampante 3D.

ID Factory mostrerà poi l’importanza della tracciabilità del prodotto finito attraverso QRcode riportato sulla calzatura e, infine, si mostrerà come la sostenibilità può essere misurata, grazie al software Vcs.

DESIGNER SOTTO I RIFLETTORI

Torna Emerging Designers (MicamX, Pad. 1) che ogni anno lancia nel mondo del calzaturiero dodici nuovi talenti impegnati a proporre le loro collezioni nelle due edizioni di settembre e di febbraio della manifestazione. I creativi protagonisti sono: Daphne Wattiez (Francia, brand Akvo), Ardemia de’Gennaro (Italia, brand Ardemia), Luisa Soriano (Italia, brand Babù Milano), Cecilia Bringheli e Sibilla de Vuono (Italia, brand CB Made in Italy), Cristiano Magnoni (Svizzera, brand Crimagno Earth), Giacomo Morelli (Italia, brand Gio*Milano), Guillaume Mesly d'Arloz (Francia, brand Meeko), Corine Ferrer (Spagna, brand O.Sur), Francesca Parisi (Italia, brand Parisy), Sabina Teruel (Spagna, brand Sabinis), Alberto Tassinari e Francisco Batta (Italia-Messico, brand Sistta), Lello Romano (Italia, brand Sneark).

MICAM X, INNOVATION HUB

Numerosi e di grande interesse gli appuntamenti proposti nell’area Micam X (Pad. 1) l’innovation hub curato da SPIN360, società di consulenza specializzata nello sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili e di soluzioni innovative. Tra i relatori di questa edizione anche due professioniste di livello internazionale con una visione all’avanguardia sul futuro del retail: Catherine Barba, innovatrice sempre impegnata a connettere in modo nuovo retail, e-commerce e digital trasformation che ha avviato numerose start-up; Melissa Gonzalez, esperta di retail e nuove tendenze di consumo, aiuta le aziende a trasformare la retail experience dei loro clienti, integrando fisico e digitale.

FUTURE OF RETAIL

Il commercio diventa anche hi-tech e Future of Retail (MICAMX, Pad.1), lo spazio dedicato alle idee innovative che cambieranno il punto vendita, ospiterà alcune aziende che propongono soluzioni avanzate utili per il settore calzaturiero: realtà virtuale e aumentata, ricostruzioni 3D della calzatura e tutte le interazioni possibili tra reale e virtuale.

SPAZIO ALLE START UP

Tre aziende innovative saranno protagoniste dello spazio StartUp realizzato grazie alla collaborazione con Ita e Maeci (Pad. 3 stand P22). Supermateria, azienda con sede a Firenze, nata per unire design, produzione additiva e nuove tecnologie per creare strumenti al servizio delle aziende. Specializzata in design industriale, computational design, prototipazione e produzione di prodotti, robotica, consulenza sul tema della stampa 3d e della ricerca tecnologica, è focalizzata sull'industria della pelle e può dimostrare come la stampa 3D e il computational design possano portare a minimizzare gli sprechi.

Why Only White (WoW) trasforma il design e l'esperienza del cliente con la tecnologia all'avanguardia della Realtà Aumentata Spaziale (Sar), che fonde la realtà fisica con contenuti digitali proiettati, senza bisogno di visori o smartphone. Il sistema di tracciamento brevettato, basato su intelligenza artificiale, riconosce con precisione la forma e la posizione di qualsiasi oggetto 3D. Questa innovazione dà vita a oggetti "Phygital", dove i prodotti reali prendono vita con sovrapposizioni digitali dinamiche. La piattaforma di WoW è una rivoluzione per settori come moda, arredamento, packaging, elettronica e automotive.

Unflock è nato dalla visione innovativa di tre giovani startupper consapevoli dell'impatto ambientale significativo dell'industria calzaturiera. La scintilla dell'innovazione si è accesa quando hanno scoperto che la produzione di ogni paio di sneakers tradizionali emette circa 136 kg di anidride carbonica nell'atmosfera e la frequente necessità di cambiare scarpe li ha ispirati a creare un accessorio utile alla causa.

Prendendo spunto dalle, hanno sviluppato un prodotto che non solo protegge le sneakers, ma le rende anche personalizzabili e sempre al passo con la moda.Tutte le informazioni su https://micam.it/