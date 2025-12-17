Milano Fashion & Jewels ridisegna il total look

Milano Fashion & Jewels torna in Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio 2026 con le nuove proposte del gioiello moda, accessorio e abbigliamento everyday. Un format fluido e contemporaneo che unisce creatività, qualità e business, interpretando il presente del fashion system e anticipandone le prossime evoluzioni. La manifestazione - evento, organizzata da Fiera Milano, è infatti un hub di visione e di mercato che connette brand, retailer e operatori internazionali alla ricerca di collezioni distintive, qualità progettuale e nuove opportunità di sviluppo. Un ecosistema pensato per un retail sempre più selettivo, consapevole e storytelling-driven.

Tra le novità dell’edizione di febbraio debutta Milano Love Seoul, un focus fashion che porta a Milano una selezione curata di brand : estetiche ibride, design research e qualità produttiva definiscono una proposta dal respiro internazionale, capace di dialogare con i linguaggi più attuali del fashion globale.

perché le collaborazioni con Confartigianato Imprese e Cna Federmoda e Artistico confermano l’impegno nel valorizzare ila italiana nei comparti fashion, accessori e gioiello. L’edizione 2026 vede inoltre la partecipazione dellacon una, insieme a una presenza sempre più rilevante di aziende spagnole e greche. Un mix di identità, culture e visioni che rafforza il Dna internazionale della manifestazione.Nel 2026 prende il via, ilche va “Oltre il corpo. Oltre l’abito. Oltre l’ornamento” con una primaBEYOND BODY curata da Alba Cappellieri,esplora ilattraverso accessori e abiti che superano i confini tradizionali dell’ornamento. Silhouette che si trasformano, volumi che ampliano la percezione del corpo e nuovi codici estetici anticipano i linguaggi del futuro. Per il retailer è uno strumento strategico di lettura del presente e del prossimo futuro: un’occasione per intercettare, interpretare l’e costruire, supportati da storytelling forti e riconoscibili.

Con, Milano Fashion & Jewels rafforza il proprio ruolo di. L’iniziativa nasce dalla volontà di affiancare all’offerta espositiva strumenti concreti di lettura del mercato, traducendo i macro-scenari del prossimo biennio in direzioni progettuali chiare e applicabili per il gioiello moda e l’accessorio. Materiali, forme, colori e linguaggi vengono interpretati come leve operative, capaci di supportare brand e retailer nelle scelte di sviluppo e di acquisto. In un contesto di crescente complessità e accelerazione dei trend,offre una mappa affidabile per orientarsi, ridurre l’incertezza e costruire

, curato da Guya Manzoni di Sfashion-Net mette invece al centro una, strutturale e identitaria. Unapropone collezioni di abbigliamento e accessori nate da ricerca, artigianalità e attenzione al dettaglio. Per i buyer, è un osservatorio privilegiato su modelli di business responsabili e su prodotti capaci di generare valore nel tempo, rispondendo a una domanda sempre più orientata a qualità, trasparenza e coerenza.

Da febbraio 2026, Milano Fashion&Jewels entrerà a far parte di, un nuovo ecosistema che riunisce in un’l’interograzie alla concomitanza delle fiere(outwear di altagamma),collezioni (bridalwear e cerimonia),(calzature) e(pelletteria). Un’evoluzione che rende Milano Fashion&Jewels ancora più centrale, efficiente e strategico per il futuro del settore.