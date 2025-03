Il momento d'oro di Renzo Rosso e di OTB Group

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel panorama della moda, pochi nomi sanno catalizzare l’attenzione come Renzo Rosso. Il fondatore di OTB Group, che controlla marchi iconici come Diesel, Jil Sander, Marni e Maison Margiela, continua a spingere il suo impero verso nuove vette. E per OTB è un momento d’oro, con una presenza dominante alla Fashion Week e ben quattro brand protagonisti. “Non è che dominiamo la scena, ma avendo quattro marchi in calendario, occupiamo uno spazio importante – spiega Rosso – Il 27 febbraio è stato quasi un OTB Day: tre sfilate in un giorno, ed è una grande soddisfazione vedere la stampa parlarne così bene.” Tra gli eventi più ambiziosi spicca la sfilata Diesel, che ha incontrato la graffiti art in una scenografia spettacolare: tre chilometri di tessuto decorati da 7.000 street artist. “È stata una sfida impegnativa. Abbiamo mandato i nostri mezzi in giro per il mondo, coinvolto migliaia di ragazzi e trasformato un palazzetto in un tempio della creatività. Quando sono arrivato, ho pensato: ‘Wow’.” Novità anche per Jil Sander, con un cambio alla direzione creativa. “Abbiamo ricevuto tantissime candidature da grandi nomi, il che dimostra quanto il brand sia amato. Il direttore creativo è già stato scelto, l’annuncio arriverà a giorni.”Marni, invece, continua la sua evoluzione. “Francesco Risso ha fatto un lavoro straordinario, riportando in vita il DNA del brand con quei contrasti cromatici che lo hanno reso celebre. Nello showroom ci sono capi più commerciali, ma la sfilata ha avuto quel tocco speciale.” Imprenditore illuminato, Rosso sembra detenere anche il segreto dell’eterna giovinezza. A chi gli chiede dove trovi tanta energia, risponde scherzando di essersi immerso nel mondo della longevity grazie a Villa Brasini, la catena di cliniche estetiche gestita dalla moglie Arianna. “Oggi botox e filler sono obsoleti, si lavora su laser, analisi del sangue e vitamine personalizzate. Portiamo i migliori medici da tutto il mondo per trattamenti di altissimo livello.” E nel futuro di OTB? “Bisogna osare sempre di più, perché la chiave del successo è il coraggio creativo.

Solo osando si possono fare cose incredibili. Non a caso il nostro gruppo si chiama Only The Brave.”Con MM6 Maison Margiela che porta avanti il suo spirito indipendente e il nuovo direttore creativo di Jil Sander in arrivo, Rosso guarda avanti con entusiasmo.