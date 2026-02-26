"Paving The Way": omaggio a Franca Sozzani tra interviste esclusive e aneddoti inediti

«Era un modello di riferimento un icona di stile, non vedevamo solo il suo lavoro...». «Era una donna che riusciva a connettere molti punti, parlare di Franca Sozzani nel sistema moda è riduttivo. Aveva una visione». Prima Maria Grazia Chiuri (che ha debuttato ieri alla direzione creativa di Fendi), poi Silvia Venturini Fendi. E poi moltissime altre parole di moltissimi altri stilisti, amici, colllaboratori di una vita. E aneddoti, spigolature di una vita passata per 28 anni alla guida di Vogue Italia.

È un racconto che vuol essere un sostegno alle nuove generazioni, non un semplice omaggio a una personalità speciale il documentario Franca Sozzani Paving The Way, proiettato l'altra sera alla Fondazione Sozzani. Prodotto da Quoiat Films per Qatar Museums e Doha Film Institute, scritto e diretto da Federica Cellini e Francesco Zippel, con la consulenza editoriale di Sara Sozzani Maino, il documentario tratteggia la figura di Franca attraverso racconti personali e interviste inedite. Icona dell'editoria internazionale e sostenitrice di influenti designer contemporane, il documentario include la partecipazione di un lunghissimo elenco di personaggi come dalla «A» di Alessandro Dell'Acqua passando per PierGiambattista Valli, Paolo Piccioli, Remo Ruffini e anche Carla Sozzani e Sara Sozzani Maino. E vuol essere un atto di continuità. Rappresenta un invito concreto a sostenere le nuove generazioni, concentrandosi sul lavoro che Franca Sozzani ha svolto negli anni a supporto dei giovani talenti. Nato in collaborazione con il Fondo Franca Sozzani per Genomica Preventiva, Harvard Medical School, il fondo creato dal figlio di Franca Sozzani, Francesco Carrozzini, con l'obiettivo di raggiungere i migliori risultati nella ricerca e nella difesa della genomica preventiva, in modo che tutti, indipendentemente dall'etnia o dalla provenienza socioeconomica, possano avere accesso a strategie personalizzate per promuovere la salute.

fino a domani, insieme a Paving the Way - Franca's Legacy verrà proiettato anche Chaos and Creation di Francesco Carrozzini, presentato alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2016. Il film è stato inserito da Hollywood Reporter nella lista dei dieci documentari di moda più importante del decennio.