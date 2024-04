A piedi o in bici, ecco l’estate tech dell’outdoor

Tecnica e tecnologia. Due concetti complementari che si sposano nel campo dell’outdoor nel quale abbigliamento e accessori sono studiati per la massima sicurezza. Ecco, dunque, una selezione di prodotti che possono aiutarvi nelle vostre gite di primavera-estate, od anche se decidete di utilizzare le due ruote in città.

Winora iRide Pure

Si tratta di una e-bike dal grande comfort, con un potente motore Bosch SX abbinato ad una batteria da 400 Wh. Pesa circa cinque chilogrammi in meno rispetto alle tradizionali city e-bike e ha una forcella ammortizzata Feathershock quasi invisibile, insieme ai larghi copertoni urban. Il reggisella telescopico si regola premendo un pulsante. È il mezzo ideale per gli spostamenti veloci in città, ma anche per rilassanti escursioni nel fine settimana. Integra l’innovativo sistema per portapacchi MIK SIDE di Basil, che può trasportare carichi fino a 10 chili, inoltre ha la piastra di adattamento SP-Connect in dotazione è ideale per un sicuro supporto per lo smartphone. Per la sicurezza sul parafango posteriore è presente una luce con tecnologia di stop, con un LED illuminato che si accende quando la velocità viene ridotta. I freni a disco idraulici garantiscono infine prestazioni di frenata sicure.

Prezzo a partire da 3.499 euro

www.winora.com

Casco Smith Triad

Il casco Smith Triad è l’ideale per le sue dotazioni di sicurezza. Sono infatti presenti due sistemi all’avanguardia come il Koroyd a zona e il MIPS (Multi-directional Impact Protection System) che riparano al meglio da ogni impatto grazie a una tecnologia che attuttisce il colpo nella parte più delicata della testa. Questo modello è disponibile anche con il Sistema Aleck che rileva l’entità dell’urto e, se necessario, invia un messaggio di emergenza con la posizione GPS. Il VaporFit consente invece di regolare il casco al volo con una semplice rotella, mentre ben diciannove prese d'aria integrate con canali interni massimizzano il flusso d'aria per mantenere la freschezza e per non appannare gli occhiali in ogni tipologia di sforza. Piccoli dettagli come l'alloggiamento integrato per gli occhiali da sole, infine, fanno la differenza in termini di praticità e comfort in bici.

Prezzo: a partire da 190,00 euro

www.oberalp.com

Occhiali Smith Vert Pivlock

Questi occhiali da sole sono la soluzione ideale grazie alla visuale ampia che permette di avere il pieno controllo su tutti i terreni. La lente shield cilindrica e il design senza montatura garantiscono una vestibilità ultraleggera e a basso profilo oltre ad una visione senza ostacoli. Il design PivLock consente di passare facilmente dalla lente ChromaPop alla lente trasparente supplementare in base alle condizioni di luce. I naselli e le aste antiscivolo mantengono i Vert al loro posto nelle discese ad alta velocità e sui terreni accidentati.

Prezzo: 189,00 euro

www.oberalp.com

Columbia Konos

Si tratta di una nuova linea di calzature con tecnologia OMNI-MAX che combina trazione e stabilità eccezionale. Adatte al fast hiking (la nuova tendenza che si colloca tra l'escursionismo tradizionale e la corsa su sentiero) garantiscono equilibrio tra ammortizzazione, stabilità e trazione. Il modello TRS OUTDRY è dotato di tecnologia impermeabile e traspirante, con Il sistema NAVIC FIT che assicura una naturale chiusura a metà piede e una stabilità potenziata. L'intersuola leggera TECHLITE+ dona un'ottima ammortizzazione e avvolge il tallone per un equilibrio ottimale mentre le cupole di deflessione nel tallone e

nell'avampiede riducono l'impatto per un comfort superiore. Infine, la suola in gomma ADAPT TRAX, con disegni appositamente progettati, fornisce aderenza e trazione su diversi tipi di terreni, sia bagnati che asciutti.

Prezzo: 120,00 euro (100,00 euro per la versione non impermeabile)

Le calze Falke ESS

Il modello Bike-BC Impulse Peloton sono calze da ciclismo ultraleggere, con innovativa maglia a rete che stimola i recettori sulla pianta e sulle dita dei piedi, per un migliore equilibrio e dinamica. Inoltre, la stimolazione e il massaggio permanente riducono al minimo l'intorpidimento del piede. La struttura a rete garantisce inoltre un rapido trasporto del calore e del sudore, mantenendo i piedi freschi e asciutti. La versione RU Trail è la invece calza da trail con zone di compressione stabilizzanti, vestibilità differenziata tra piede destro e sinistro e tecnologia di traspirazione. Il tessuto in poliammide favorisce un’asciugatura rapida, rendendoli sempre pronte all’uso.

Prezzo: 23,90 euro per le calze bike; 24,90 per quelle running.

https://www.

oberalp.com/it