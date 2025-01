Come vestirsi nei giorni più freddi. Ecco gli outfit intramontabili

Ascolta ora 00:00 00:00

I giorni più freddi dell’inverno, i famigerati Giorni della Merla, sono in arrivo e richiedono un outfit a prova di gelo. Solitamente la tecnica più utilizzata in queste condizioni climatiche è quella del vestirsi a cipolla. È un modo per proteggersi dal freddo quando si sta nei luoghi all’aperto. Questa tecnica inoltre è valida per non subire gli sbalzi termici che possono mettere a repentaglio la salute. La regola base si chiama “layering”, ossia la “stratificazione”.

Secondo questo ordine preciso, a contatto con la pelle vanno i tessuti più leggeri. Il primo strato, cioè quello a contatto con la pelle, ha il compito di trasferire il sudore verso l’esterno in modo da mantenere il corpo asciutto. Il secondo strato che va indossato quando fa freddo e all’aperto è in grado di per mantenere il corpo a una giusta temperatura. Lo strato più esterno è quello che invece dovrebbe proteggerci all’esterno dal freddo più intenso, dal vento e dall’eventuale neve o pioggia. L’importante è non eccedere oltre i quattro strati.

Ecco quali sono gli outfit più consigliati per affrontare al meglio i giorni più freddi:

- Piumino: un vero e proprio "must have". Nella sua scelta si può spaziare tra le tante varietà di colore e modelli. È un capo smart e facilmente abbinabile con jeans e anche con gonne casual. Si può scegliere dal modello lungo che risulta una vera e propria alternativa al cappotto. Molto amato è il modello stile trench con cintura da allacciare in vita. Per chi ama indossare gonne e pantaloni a zampa consigliato è il modello corto;

- Mantella : dalla versione lunga fino ai piedi, a quella corta o la versione che sembra un cappotto perché munita di maniche e passanti. È un capo che protegge dalle intemperie dell’inverno ma lo fa stile e con un tocco di eleganza;

- Sciarpone: è una sciarpa più lunga rispetto a quella più comunemente usata e ha una consistenza morbida. L’ideale è sceglierla della nuance preferita o di una tinta accesa che sia in grado di donare vivacità anche agli outfit più seriosi;

- Leggins termici; capo amato da chi solitamente non indossa jeans e pantaloni. Ideali da indossare sotto maglioni oversize. Sono un capo indispensabile per lo street style che abbina capi contrastanti tra loro;

- Lupetto : da indossare sotto a blazer, felpe, piumini e cardigan. Le versioni più calde sono quelle in lana o cashmere;

- Berretto: dai baschi, alle bombette, ai cilindri e ai cappelli a tesa larga, per questo inverno la varietà è notevole e a prova di ogni stile;

-

: scelti per la loro comodità e per il loro interno fatto di materiali che mantengono i piedi al caldo. Si adattano a qualsiasi look. Perfetti da abbinare con legging e gonne sia corte che lunghe.