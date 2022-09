100 migranti scaricati a casa Harris: il Texas provoca l'amministrazione Biden

Due autobus con a bordo circa 100 migranti provenienti da Del Rio, Texas, sono arrivati giovedì mattina alla residenza del vicepresidente americano Kamala Harris, presso il Naval Observatory di Washington. Questa la provocazione del governatore Greg Abbott nei confronti dell’amministrazione Biden, nel mirino dei repubblicani per la gestione del dossier immigrazione.

Il Texas, insieme a Florida e Arizona, riceve la maggior parte dei flussi dei migranti, ma i governatori rep sono pronti a dare battaglia. Il gruppo di richiedenti asilo – provenienti da Venezuela, Uruguay, Colombia e Messico – è stato ricevuto da alcuni volontari delle organizzazioni umanitarie che hanno portato assistenza. Il gesto è stato apertamente rivendicato da Abbott: “Kamala Harris sostiene che i nostri confini sono sicuri e nega che vi sia una crisi, stiamo mandando i migranti davanti casa sua per chiedere all'amministrazione Biden di fare il suo lavoro e proteggere i confini” , le sue parole su Twitter.

Poco prima dell’arrivo del convoglio di bus a casa Harris, il governatore della Florida Ron DeSantis ha mantenuto la sua promessa di “scaricare” gli immigrati clandestini negli stati progressisti, inviando due aerei con a bordo richiedenti asilo a Martha’s Vineyard, isola nota per essere “buen retiro” degli intellettuali liberal. Ma non solo. Abbott, insieme al collega dell’Arizona Doug Ducey, ha iniziato trasferire migranti a Washington e in altre città a guida dem già nel mese di aprile.

Le proteste plateali

Gesti eclatanti per protestare contro l’amministrazione Biden, rea di ignorare gli Stati del sud, sempre più invasi da richiedenti asilo. Le città sono sopraffatte, la denuncia di Abbott riportata da Fox News: i democratici dovrebbe affrontare la realtà della crisi al confine in maniera seria. Non mancano le proteste delle associazioni umanitarie: “L'intero progetto è una trovata pubblicitaria razzista che non rispetta i diritti umani di chi arriva da noi in cerca di protezione”, la rabbia di Amy Fischer, volontaria del Migrant Solidarity Mutual Aid Network.