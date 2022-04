Col machete contro l'agente: paura a Londra

Un agente di polizia in servizio a Londra è rimasto ferito a seguito di un aggressione con machete subita nella zona di Forest Gate, quartiere della periferia est della capitale del Regno Unito.

Stando a quanto riportato dal The Indipendent sulla base delle testimonianze di alcuni colleghi della vittima, il fatto si sarebbe verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, domenica 10 aprile. Erano le ore 11:50, quando è scattato l'allarme a seguito della segnalazione alle forze dell'ordine della presenza di un uomo armato di machete in evidente stato di alterazione mentale a Skelton Road. Quando gli agenti sono giunti sul posto indicato, l'individuo, personaggio già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di squilibrio mentale, era in preda a un raptus. Nel tentativo di immobilizzare l'uomo, durante la colluttazione che si è generata, uno degli uomini in divisa è stato colpito dalla lama del machete. Ferito al braccio, il poliziotto è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso: pur trattandosi di una lesione di grave entità, riferisce la Bbc, l'agente non si trova comunque in pericolo di vita.

"Intorno alle 11:50 di domenica 10 aprile la polizia è stata chiamata a intervenire a causa di un uomo armato di machete che soffriva di una crisi di salute mentale all'indirizzo Skelton Road, E7" , ha dichiarato la polizia metropolitana, come riferito dal The Telegraph. "Sono intervenuti gli agenti: uno di essi ha subito una ferita da taglio al braccio ed è stato portato in ospedale per le cure. Le sue condizioni non sono tali da far temere per la sua vita" . Stando a quanto fatto filtrare fino ad ora da Scotland Yard, non ci sarebbe alcuna possibilità di ipotizzare un attacco di stampo terroristico. In un video pubblicato su Twitter è possibile assistere agli attimi immediatamente successivi all'aggressione, quando le strade di Forest Gate si sono riempite di auto della polizia.