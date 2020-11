"Almeno 50 colpi ai clienti del bar". Poi la barbara esecuzione in strada

Una donna scappa, un uomo cerca invano riparo tra le vetrine del centro di Vienna. Un terrorista - con una tuta bianca e un fucile d'assalto - lo vede e gli spara. Il passante cade a terra, l'altro torna indietro, tira fuori una pistola e spara ancora, fuggendo poi dalla parte opposta.

Sono le scene del terrore che arrivano stasera dall'Austria, dove - a poche ore dall'inizio del coprifuoco - un commando armato ha fatto fuoco non lontano dalla sinagoga. Ma l'edificio religioso non sarebbe stato il bersaglio degli attentatori, che sparavano a caso alle persone che si trovavano nel giardino di un bar. A raccontarlo al Kurier è il rabbino Schlomo Hofmeister, che vive in un appartamento che si trova direttamente sopra la sinagoga della città. Secondo il religioso, il commando si sarebbe mosso "i n direzione di Hoher Markt e della chiesa di San Ruperto " e avrebbe sparato alle persone che erano sedute nel giardino di un pub in Judengasse e Seitenstettengasse. " Non ha mirato alla sinagoga ", ha ribadito.

Gli spari sono iniziati proprio a Seitenstettengasse, ma poi sono continuati in almeno sei punti della città. Un attacco coordinato, che riporta alla mente gli attentati di Parigi del 2015. Molti hanno visto " una persona con un'arma automatica che sparava all'impazzata ". Un video lo riprende dall'alto mentre - con una padronanza da militare esperto - imbraccia l'arma e si ripara tra i palazzi. Gli spari risuonano tra le vie. Poi le telecarmere di sicurezza riprendono quella che sembra una vera e propria esecuzione.