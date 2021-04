Anche l'Ue abbraccia il politically correct: ecco come ci rappresenta

" Siamo rattristati nel vedere una serie di reazioni negative basate sul colore della pelle del padre e del bambino raffigurati in questo post. La società europea è diversificata. Questo è un punto di forza per l'Europa e vogliamo rappresentarlo nei nostri post. Non tolleriamo commenti razzisti o xenofobi sulla nostra pagina ". È ciò che si legge sul profilo Instagram della Commissione europea. Cosa è successo? Nei giorni scorsi la Commissione Ue ha pubblicato un post per promuovere le misure contenute nel NextGenerationEu e gli interventi messi in campo da Bruxelles per contrastare la crisi provocata dalla pandemia. " Insieme, possiamo plasmare il mondo in cui vogliamo vivere " si legge nel post poi editato. Ciò che ha provocato un'ondata di commenti negativi, è, tuttavia, l'immagine scelta dall'Ue per annunciare il piano di ripresa: una foto di un giovane padre di origini africane con in braccio un bimbo di colore e nella mano una bandiera dell'Unione europea.

L'Ue rappresenta il piano di NextGeneration con un padre di origini africane

Molti utenti, infatti, non hanno apprezzato questa scelta e lo hanno fatto notare. Sdegnata la replica della Commissione Ue, che ha poi editato il post, sottolineando di non accettare commenti xenofobi o intolleranti sui suoi profili. Chi ha ragione? Al netto di alcuni commentio irricevibili e davvero xenofobi, c'era davvero bisogno di tutto questo? La sensazione è che l'Europa abbia sposato il politically correct per non incappare nelle critiche dei soliti benpensanti: pensate a cosa sarebbe accaduto se nella foto ci fossero stati un padre e un bimbo bianchi. I soliti progressisti avrebbero gridato allo scandalo, alla società patriarcarle, al maschio bianco privilegiato, al razzismo strutturale dell'occidente. Apriti cielo.

Invece, com'era prevedibile, la Commissione Ue ha fatto l'esatto contrario, condannando i commenti xenofobi per apparire ancora più progressista, tollerante e multiculturale. Perché per il politicamente corretto l'unica via maestra da seguire è quella di una società improntata al multiculturalismo: una posa ideologica che non tiene conto della realtà e polarizza il dibattito sull'immigrazione e su come gestire gli immigrati presenti sul territorio europeo. Alcuni stati europei - vedasi la Francia o il Belgio - stanno facendo i conti con i danni devastanti provocati dal multiculturalismo, ad esempio.

Insomma, il problema non è certo l'immagine del padre di colore. È la "forzatura" comunicativa messa in atto dall'Europa e dai suoi canali social e il sospetto che non abbiano voluto ritrarci come dei "bianchi" per timore di qualche rappresaglia di Black Lives Matter o di qualche intellettuale da salotto di turno. Follia della politica dell'identità, di cui l'occidente è sempre più succube.