Glasgow, attacco in un hotel: pugnalate a morte tre persone

Le agenzie di stampa stanno battendo in questi istanti la notizia di un grave attentato perpetrato a Glasgow. L’episodio di cronaca si sarebbe consumato nel centro cittadino e sarebbe costato la vita ad almeno tre persone. Sul posto sono intervenute le unità antiterrorismo della polizia locale e la situazione nella metropoli scozzese sarebbe attualmente sotto controllo.

In base alle prime ricostruzioni della vicenda, un individuo non ancora identificato avrebbe preso a coltellate alcune persone nei pressi di una scalinata, nell’albergo Park Inn. Tale teatro della folle violenza è ubicato in West George Street, proprio nel centro di Glasgow. Tre individui sarebbero stati pugnalati a morte dall’attentatore.

Secondo alcune agenzie, tra i soggetti raggiunti dai fendenti dello squilibrato vi sarebbe stato anche un poliziotto. Le forze di sicurezza scozzesi hanno successivamente precisato, tramite Twitter, che l’agente in questione è soltanto rimasto ferito in seguito all’attacco e che adesso è ricoverato in ospedale.

"I would like to reassure the public that at this time we are not looking for anyone else in relation to this incident. I can also confirm that a police officer was injured while dealing with the incident and that officer is receiving treatment in hospital."