"Avete messo a rischio la salute del Paese". ​Bufera sul tour di William e Kate

Su Kate Middleton e il principe William si abbattono nuove e aspre polemiche. I duchi di Cambridge, come riportano alcuni tabloid inglesi, pare che nel royal tour che hanno intrapreso lo scorso dicembre, abbiano infranto diverse regole e raccomandazioni del governo nazionale e scozzese che sono state messe in atto per contenere la pandemia da coronavirus. Ed è un dato di fatto che in Inghilterra il virus corre più veloce rispetto al reso d’Europa, e non a caso, il confinamento imposto dal premier è molto duro e prorogato ancora per qualche settimana. L’Express riporta di alcune dichiarazioni di Deidre Brock, la quale si scaglia contro Kate e William e riferisce che i duchi “hanno commesso un azzardo”, minando la salute pubblica e le regole anti-contagio.

A parlare è una esponente del Partito Nazionale Scozzese e membro del Parlamento del Regno Unito la quale non approva il viaggio che è stato organizzato dalla Middleton e dal principe in piena crisi pandemica. Il tour, come riportano diversi video che sono stati postati sui canali social ufficiali dei duchi, in tre giorni ha toccato 8 località, tra cui anche la città di Edimburgo. In quelle città il tasso di contagio è molto alto, ma Kate e William hanno intrapreso lo stesso il viaggio. Questo roayl trip, organizzato all’ultimo minuto, è nato per infondere un po’ di coraggio alla popolazione, dilaniata dal Covid-19, e per ringraziare tutto il personale sanitario stremato da ore di lavoro. Ed è compito dei duchi regalare al popolo un sorriso e un caldo abbraccio (anche a distanza). Ma secondo il governo scozzese questo viaggio è stato un azzardo, e sulla coppia reale ora piovono molte critiche.

"Con la pandemia in corso, visitare otto località è da irresponsabili – afferma l’esponente del partito -. Il governo gallese aveva espresso il suo parere contrario al viaggio e non era affatto contento della scelta dei duchi –aggiunge-. Anche le autorità della Scozia avevano sottolineato che era impossibile spostarsi perché c’erano molti divieti". Infatti, come accade in Italia, anche in tutto il Regno Unito è impossibile spostarsi tra una regione all’altra. E invece, Kate Middleton e il marito ha compiuto un viaggio lungo oltre 2000 chilometri, non rispettando le direttive nazionali. "Ignorare le raccomandazioni e partecipare comunque a un viaggio non è un atto lecito", rivelano le autorità. Quello che è successo apre, di nuovo, un lungo dibattito suoi poteri della Corona verso il governo nazione. Le critiche partono proprio da qui: le regole valgono per tutti e la royal family dovrebbe essere la prima a dare il buon esempio. Molte volte non è così. Per la Middleton questa è la seconda bufera di polemiche in tempo di virus. Durante le feste di Natale, a Sandringham, ha violato persino la “regola del sei”, diffondendo altri dissapori.