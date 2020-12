"Hanno violato la regola del sei..." Bufera su Kate e il Principe William

Nel corso degli ultimi giorni in Inghilterra sono state messe in atto nuove misure restrittive anti-contagio per evitare la diffusione del virus. Un virus che sta facendo ancora più paura dopo la scoperta di una mutazione più contagiosa ma non più virulenta, rispetto a quella che è già in circolazione. E in molti sono stati invitati al rispetto delle regole. Da queste non sono esenti Kate Middleton, il Principe William e tutta la sua famiglia. In quanto membri della royal family devono dare il buon esempio. E lo hanno sempre fatto, senza troppi problemi. Almeno fino a domenica scorsa. Il Daily Mail riporta di un fatto avvenuto nella contea di Norfolk, in cui Kate e William avrebbero violato la "regola del sei" imposta dal ministro Boris Johnson.

Secondo quanto è stato ricostruito dal tabloid, Kate Middleton con tutta la famiglia a seguito avrebbe violato la norma perché si sarebbe unita ai duchi del Wessex, andando a formare un assembramento di ben 9 persone. Nel corso della serata di domenica 20 dicembre, i Cambridge sono usciti per una passeggiata fra i boschi della tenuta per visitare poi le luminarie presso la residenza. Qui si sono mescolati con l’altro nucleo familiare. Essendo le luminarie una costruzione aperta al pubblico, gli addetti ai lavori riconoscendo sia Kate che William hanno "denunciato" il fatto. E la stampa britannica, che è sempre molto attenta alla vita dei reali, ha subito riportato quanto accaduto. Diversamente dall’Italia, in Inghilterra è stato consigliato di non radunarsi in luoghi aperti o al chiuso con più di sei persone, tranne se non si fa parte dello stesso nucleo familiare. Un consiglio che di fatto da parte Kate Middleton non è stato rispettato. Per il momento, non è dato sapere se si è trattato o meno di una casualità.

Il fatto ha fatto ancora più discutere per un motivo ben preciso. La tenuta reale del Norfolk è coperta dalle regole di "secondo livello" di pericolosità del virus, e questa distinzione impone appunto il divieto di assembramento di oltre sei persone. Lì viene chiamata la "bolla di sostegno". Fonti di corte fanno sapere subito che né Kate Middleton né il Principe William, né tantomeno ai duchi del Wessex è stato concesso un permesso speciale per aggirare le normative. Intanto la notizia ha fatto il giro del web e si è accesa la polemica.