Bambina di 10 anni stuprata nel bagno di casa: orrore negli Usa

La propria casa è il luogo più sicuro dove rifugiarsi per sottrarsi ai propositi criminali dei delinquenti. Purtroppo, però, non sempre è così. A volte, infatti, nonostante tutti i tentativi di tenerlo lontano, il male riesce a varcare la porta d’ingresso. Ed è allora che l’incubo diventa un vero e proprio inferno in terra. Di sicuro è quello che ha vissuto una bambina di Kenner, in Louisiana. La piccina è stata violentata nel bagno di casa da tre fratelli, tutti intorno ai 30 anni.

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Mirror, gli uomini avrebbero fatto ripetute ed esplicite avances alla minore. Come se nulla fosse, i tre sarebbero perfino arrivati ad offrire del denaro alla piccola in cambio di un rapporto sessuale. La bimba, terrorizzata da quanto stava accadendo, è corsa in casa e si è chiusa a chiave nel bagno. Ma il tentativo di sfuggire agli orchi non è andato a buon fine. I fratelli, infatti, sono passati all’azione tanto che sono riusciti ad aprire la porta con un coltello. A quel punto per la piccina di soli 10 anni non c’era più scampo. I fratelli, senza più ostacoli, hanno appagato i propri sadici e criminali istinti violentando a turno la bimba. Compiuto l’orrore, i tre sono scappati.

La famiglia della piccola vittima ha subito sporto denuncia. In poco tempo la polizia ha arrestato due dei tre presunti autori dello stupro. A finire in carcere sono stati i 35enni Raul e Wilmer Paz Perez: entrambi dovranno rispondere di stupro aggravato dalla minore età della presunta vittima. Il più giovane dei sospettati, Elder Paz Perez, è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è tutt’ora ricercato dalla polizia americana che ha chiesto collaborazione ai cittadini in possesso di informazioni sul fuggitivo. Il giovane, tra l’altro sarebbe collegato ad un altro caso di stupro avvenuto dopo quello compiuto sulla bambina.

‼️TWO MEN IN CUSTODY AND A THIRD WANTED FOR THE RAPE OF A JUVENILE ‼️ pic.twitter.com/QoycGyNBAE — Kenner PD (@KennerPolice) September 14, 2020

Dopo i loro arresti, Raul e Wilmer Paz Perez hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti su ciò che stavano facendo al momento dello stupro. Da accertamenti è risultato che i due fermati erano detenuti presso il Jefferson Parish Correctional Center di Gretna senza vincolo. Difficilmente la bambina potrà dimenticare l’orrore vissuto ma la speranza è che sia fatta presto giustizia dei suoi aguzzini.