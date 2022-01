Bimbo di 10 anni ucciso e nascosto in una valigia

Macabro ritrovamento a Ferrières-en-Brie, nei pressi di Parigi, dove il corpo senza vita di un bimbo di soli 10 anni è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine all'interno di una valigia.

La scomparsa da casa

Le richerche del piccolo, scomparso nella serata di ieri, mercoledì 26 gennaio, erano scattate immediatamente dopo la segnalazione del padre, allarmato per il fatto di non aver trovato né la moglie né il figlio a rientro dal lavoro. A seguito della telefonata al commisariato di Lagny-sur-Marne, sul posto, in rue des Mimosas, sono giunti gli uomini della polizia ed il procuratore di Meaux Laureline Peyrefitte.

Come riferito da Le Parisien, a preoccupare fin da subito gli inquirenti è stato il rinvenimento di alcune evidenti tracce di sangue proprio all'interno dell'abitazione di famiglia. Motivo per cui le indagini si sono indirizzate inizialmente su un probabile reato di sequestro di persona. Le ricerche sono scattate già dalla tarda serata di ieri, e sono andate avanti per tutta la notte, pur senza alcun risultato. Stamani hanno preso parte all'attività decine di agenti del commissariato di Lagny-sur-Marne, della polizia giudiziaria di Meaux della Drpj di Versailles e della Crs. In supporto anche i vigili del fuoco, una squadra di sommozzatori ed alcuni droni per un controllo dall'alto.

Il ritrovamento

Dopo alcune ore di ricerca, in pieno pomeriggio, è avvenuta la macabra scoperta. Grazie al fiuto di un cane dell'unità cinofila dei pompieri, infatti, il corpo senza vita del piccolo è stato trovato all'interno di una valigia con ruote, rinvenuta, peraltro, in un cassonetto sito a poche centinaia di metri dalla casa della famiglia.

Stando ai risultati emersi in seguito ad un primo esame del cadavere, a causare il decesso del bimbo sarebbero state ferite inferte con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello. La principale sospettata per l'omicidio diventa la madre del piccolo, tuttora irreperibile. La 33enne, definita dai quotidiani locali come persona psicologicamente fragile, sarebbe uscita di casa senza portare con sè nulla.

La procura di Meaux ha disposto per venerdì l'esame autoptico sul corpo della piccola vittima, così da poter avere l'assoluta certezza delle cause del decesso.