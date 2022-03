"Arrendetevi". "Resa non è un'opzione": scontro finale per Mariupol

A Kiev un centro commerciale e alcuni quartieri residenziali sono stati colpiti da un violento attacco russo. Nel cuore dell'Ucraina, intanto, anche Sumy è finita nel mirino di Mosca. Il bilancio parla di almeno sei morti nella capitale e di un allarme per la fuoriuscita di ammoniaca dall'impianto chimico Sumykhimprom, nell'oblast di Sumy.

Partiamo da Kiev. È salito ad almeno sei morti il bilancio del bombardamento russo, con le forze del Cremlino che stanno ancora cercando di conquistare la capitale ucraina. Sei corpi giacevano a terra davanti al Retroville, centro commerciale situato nel nordovest della capitale. Il sito è stato colpito da una potentissima esplosione che ha distrutto i veicoli presenti nel parcheggio e lasciato un cratere largo diversi metri.

Kyiv: the parking lot of the Retroville shopping mall was struck.

A 2S7 "Pion" 203mm artillery shell of the 3VOF35 HE-Frag type was seen on the ground where the strike happened. The photo was posted by the Ukrainian MoD... pic.twitter.com/JIJBqTeta0