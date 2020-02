Caroline Flack trovata morta in casa: "Si è suicidata"

Si è spenta all'età di 40 anni Caroline Flack, tra le conduttrici televisive più note nel Regno Unito. Una tragedia confermata dalla sua stessa famiglia: " Possiamo confermare che la nostra Caroline è deceduta oggi, il 15 febbraio ". L'avvocato ha inoltre dichiarato alla Bbc che la donna si sarebbe tolta la vita. Il suo corpo è stato trovato nell'appartamento di Londra in cui viveva. Famosa per aver condotto programmi come X Factor e Love Island, la Flack a marzo sarebbe dovuta presto comparire in tribunale per affrontare un processo piuttosto spinoso: era accusata di aver aggredito Lewis Burton, il suo ex fidanzato. L'ex tennista aveva riportato una ferita profonda dopo essere stato colpito alla testa con una lampada; lei era stata arrestata. Il tribunale le aveva vietato di contattarlo, ma lui l'aveva poi raggiunta tramite una foto insieme condivisa su Instagram, con tanto di frase " Buon San Valentino, ti amo ". Lei aveva annunciato di rompere il silenzio sulla vicenda giudiziaria che la vedeva coinvolta: " Non voglio più che la mia vita e quella della mia famiglia siano motivo di intrattenimento o di pettegolezzo ".

Fatti che l'avevano costretta ad abbandonare la conduzione di Love Island, il popolare show che già si era reso protagonista dei suicidi di Mike Thalassitis e di Sophie Graydon, entrambi concorrenti. Nel suo passato anche una relazione con il cantante Harry Styles. Anche se le voci non sono mai state confermate ufficialmente, si era parlato anche di un flirt con il principe Harry. A fare scalpore fu soprattutto la sua relazione con uno dei membri della boy band One Direction: lei aveva 31 anni, lui 17.

"Rispetto della privacy"

La notizia relativa alla morte dell'ex conduttrice è cominciata a circolare su Twitter a partire dal pomeriggio di ieri, sabato 15 febbraio, provocando sconforto e tristezza i suoi fan. La famiglia ha chiesto il " rispetto della privacy in questo momento difficile ". La Flack era molto attiva sui profili social, ma negli ultimi tempi aveva deciso di chiudersi in un lungo silenzio, rotto poi il 14 febbraio: l'ultimo post su Instagram (sul cui canale vi sono oltre 2 milioni di follower) la ritraeva in compagnia del suo cane, in una collage fotografico che mostrava lei in pose affettuose.