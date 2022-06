"Sì ai preti sposati e messe per i gay": il ritorno del cardinale rosso Marx

" Sono stato recentemente invitato a una messa cattolica organizzata da persone LGBTQ+ a Monaco. L'ho celebrata per il ventesimo anniversario di queste messe. L'ho fatto dopo avere informato il Papa. Volevo dare un segnale: "Voi fate parte della Chiesa". L'orientamento sessuale non può e non deve comportare un'esclusione dalla Chiesa ". Parola di Reinhard Marx, il cardinale tedesco vicino a Papa Francesco noto per le sue posizioni ultra-progressiste, intervistato da La Stampa. Tanto progressista da manifestare la volontà di aprire il sacerdozio agli uomini sposati, spiegando che oggi la gente ha bisogno di persone che celebrano e portano l'Eucaristia, danno il buon esempio, dedicano la loro vita alla Chiesa e al Vangelo. " Possono farlo solo quelli non sposati? Ci metto un punto interrogativo " afferma.

Il riferimento è, ad esempio, " ai collaboratori pastorali laici, qui in Germania, che predicano, che accompagnano i funerali. Penso all'Amazzonia, dove i credenti aspettano due o tre anni per poter ricevere l'Eucaristia perché mancano sacerdoti ". Certo, il celibato " è un segno forte per la sequela di Cristo ", ma mantenendo il celibato obbligatorio non è che " teniamo in vita solo una tradizione? Era giusta, ma forse oggi non dappertutto. Credo che ci siano anche vocazioni sacerdotali tra gli uomini sposati ". Marx torna dunque a far parlare di sé dopo aver già manifestato, nel corso degli anni, la sua posizione "rivoluzionaria" sul sacerdozio.

"Donne nei ruoli apicali della Chiesa"

Il "cardinale rosso" vicino a Papa Francesco chiede da tempo inoltre una maggiore centralità delle donne nelle scelte della Chiesa. Nella medesima intervista osserva che la questione del ruolo della donna nella Chiesa " è più che matura ", e si capisce facilmente. " Solo i preti possono guidare la Chiesa? No. Occorrono la responsabilità ed i carismi di tutti e tutte, insieme " sottolinea. A Monaco, ricorda Reinhard, " ho creato la nuova posizione del capo ufficio, assegnata a una donna ", che come co-leader insieme al vicario generale dirige l'amministrazione della diocesi. Gli uomini non possono dire "cerchiamo, ma non troviamo persone adatte" perché questo, secondo il cardinale tedesco, " è ipocrita: bisogna solo volerle cercare e trovare. Nella Chiesa tedesca abbiamo lanciato un programma mentoring per sostenere la leadership femminile" . Per Marx, infatti, segni dei tempi vanno letti. " L'uomo e la donna sono uguali: questo è fondato nella Bibbia " sottolinea.

Chi è Reinhard Marx, il teologo progressista