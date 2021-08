Il codice delle portaerei Usa: ecco cosa sono quei colori

Quando si guarda una portaerei della Marina degli Stati Uniti, l'occhio cade spesso sul personale impegnato sul ponte di volo, in continuo movimento. Donne e uomini che preparano gli aerei e la pista, risolvono problemi, gestiscono il traffico dei mezzi dell'aviazione navale. E che attraggono soprattutto per i loro movimenti e per i colori, che appaiono come rituali di un tempio bellico di acciaio e votato alla guerra. Lì dove cielo e mare si uniscono in maniera indissolubile.

In questa sorta di danza guerresca intorno ai caccia pronti al decollo o appena arrivati sulla pista della portaerei, i colori svolgono un ruolo essenziale. Nella Us Navy nulla può essere lasciato al caso e così per ogni mansione è previsto un colore specifico per giacca, casco e pantaloni. Non c'è alcuna fantasia in quella scelta, ma una precisione che serve a rendere la portaerei una macchina perfetta in cui ogni ingranaggio deve essere facilmente identificato da piloti e personale. Naturalmente la Marina degli Stati Uniti non è l'unica ad avere un codice di colori o sistemi particolare per l'identificazione del personale sul ponte di volo. Ma forse per la tradizione delle portaerei Usa, forse per il loro utilizzo in vari teatri di guerra o forse anche per i film che per decenni ne hanno rilanciato il ruolo, i ponti di volo di questi giganti del mare sono noti a tutti. E meritano una descrizione.

Dicevamo, appunto, dei colori. La Us Navy ne ha individuati sette: bianco, blu, giallo, marrone, rosso, verde e viola. Ciascuno definisce un ruolo su cui poi esiste un'ulteriore specificazione basata sul colore del casco, combinandosi in uniformi del tutto particolari.

I colori degli addetti

Il bianco è un colore che indica diversi tipi di ruoli. I più noti probabilmente sono gli addetti ai segnali di atterraggio, i Landing Signal Officers, ma a questi si aggiungono ispettori per la qualità e la sicurezza dei mezzi, personale medico, addetti all'ossigeno liquido, gestori del traffico sulla pista. Un insieme estremamente vario di ruoli con compiti anche molto diversi l'uno dall'altro per i quali, appunto, la distinzione avviene a sua volta con il diverso colore del casco.

Gli addetti con la giacca blu sono invece coloro che sul ponte di volo "manovrano" i mezzi spostandoli da una parte all'altra della nave sia con mezzi appositi sia con gli ascensori. Quelli in giallo - alcuni dei quali dirigono anche gli "uomini in blu" - sono gli ufficiali di manovra degli aerei, gli ufficiali addetti alla catapulta e all'arresto dei mezzi aerei e dirigono i velivoli nella delicata fase di rullaggio. Sono coloro che appaiono più spesso nelle foto o nei video delle portaerei, in particolare quando un caccia si lancia verso il decollo.

Il marrone è un altro colore particolarmente interessante. Perché le divise marroni sono quelle indossate dagli Air Wing Plane Captains, i capitani che si occupano della supervisione degli aerei, della loro manutenzione, che siano perfettamente in ordine. Sul sito Jalopnik, raccontano che nella Marina degli Stati Uniti c'è un proverbio per cui "capitano dell'aereo è colui che veramente 'possiede il jet' e il pilota lo prende in prestito solo per un paio d'ore alla volta". Un modo di dire che forse spiega più di mille concetti l'importanza di chi veste l'uniforme marrone su un ponte di volo di una portaerei.

Gli addetti che indossano il colore rosso sono invece quelli che "gestiscono" la parte delle armi e in generale sono quelli che si occupano delle fasi più pericolose su una portaerei. In rosso si vestono gli artiglieri, le squadre di salvataggio, quelle antincendio e il personale addetto allo smaltimento degli ordigni. Insomma, tutto ciò che rappresenta un situazione al limite è tendenzialmente caratterizzato da questo colore.

Per quanto riguarda il verde, questo colore è indossato da diverse tipologie di marinai. Di verde sono vestiti gli addetti alla manutenzione dell'Air Wing, chi ripara i sistemi di supporto a terra così come i tecnici che lavorano sull'aereo. Ma quelli più noti e più visibili sono sicuramente quelli che gestiscono e mantengono le catapulte e tutto ciò che serve a fermare un aereo in fase di atterraggio. Compito di fondamentale importanza e ad altissimo rischio, specie nella fase di atterraggio, per l'utilizzo dei cavi che fermano gli aerei mentre toccano la pista.

Infine il viola. Se sul ponte di volo vedete personale vestito di viola, quello è composto da donne e uomini che si occupano esclusivamente del carburante degli aerei. Nella Us Navy, come ricorda il Daily Mail, sono chiamati anche scherzosamente "grapes", cioè "uva", proprio per il loro colore. E sono gli unici che possono lavorare sul rifornimento di carburante ma anche sullo scarico. Un lavoro di altissima precisione: basta un errore per provocare un disastro.