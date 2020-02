Connecticut, sparatoria in un bar: un morto e quattro feriti

Una sparatoria ha insanguinato il fine settimana ad Hartford, capitale dello Stato Usa del Connecticut.

Nella notte tra questo sabato e domenica, intorno all’una e trenta ora locale, il Majestic Lounge, un locale situato nel quartiere South End della città, è stato infatti teatro di un terribile episodio di cronaca.

Una persona, ricostruisce The Independent, avrebbe infatti aperto il fuoco all’impazzata all’interno del night-club, uccidendo un ventottenne e ferendo quattro avventori, due uomini e due donne.

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto, riferisce il quotidiano inglese, si sarebbero trovati davanti a un “pandemonio” , ossia a un vero e proprio fiume di gente che, facendo a spintoni, provava a scappare dal bar in cui si era appena verificata la tragedia.

Per il momento, fa sapere la testata online citando il tenente delle forze dell’ordine locali Paul Cicero, gli agenti non avrebbero ancora individuato alcun sospettato, in quanto le indagini sarebbero ancora allo stadio iniziale.

È stato lo stesso Cicero, afferma il giornale londinese, ad ammettere che “ci vorrà un po’ di tempo prima di avere tra le mani qualcosa di interessante” . Egli ha poi giustificato il ritardo in questione evidenziando la “complessità” del lavoro investigativo da svolgere intorno alla sparatoria al Majestic Lounge.

La polizia della capitale del Connecticut, riporta The Independent, ha quindi diffuso informazioni sulle condizioni di salute delle quattro persone ferite nella tragedia.

A detta degli agenti, due dei soggetti ricoverati sono stati sottoposti, domenica mattina, a intervento chirurgico, mentre gli altri due non sarebbero in pericolo di vita.