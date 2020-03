Coronavirus, Bolsonaro è positivo. Ora Trump è a rischio

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata data poco fa. Ieri, del resto, era stato il giorno della positività di uno dei suoi collaboratori più stretti: Fabio Wajngarten ha contratto il coronavirus. Ma la squadra presidenziale sudamericana, soltanto sabato scorso, aveva fatto tappa negli States, dove aveva incontrato il presidente Donald Trump, che adesso potrebbe essere a rischio.

Per quanto in questi casi si debba aspettare l'esito del secondo test, del resto, è emerso come Trump, Pence, Bolsonaro e Wajngarten abbiano cenato insieme sabato scorso. Ieri The Donald non si è detto preoccupato dell'ipotesi di essere stato contagiato. La novità che riguarda il presidente Jair Bolsonaro, come segnalato dalla Lapresse, è stata corroborata dalla versione di O Dia. Adesso bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Bolsonaro sarebbe dovuto andare in prossimità del Rio Grande, per una visita, ma il viaggio è stato annullato. L'attenzione è massima. Tutto lo staff di Bolsonaro è stato posto sotto osservazione. Ma attenzione a quello che racconteranno i prossimi test, che potranno avvalorare o no la positività al Covid-19.