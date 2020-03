Coronavirus, ci sono le prime due vittime in Germania

Sono originarie di Heinsberg ed Essen, nel Nord-Reno Vestfalia, le prime due vittime del coronavirus in Germania. Una di loro sarebbe una donna di 89 anni, mentre non ci sono ancora dettagli sul secondo decesso, quello avvenuto ad Heinsberg.

Le prime due morti che si registrano in territorio tedesco arrivano dal Land focolaio dell’epidemia di Covid-19 nel Paese, dove cresce di ora in ora il numero dei contagiati. Sono 1.112 i casi accertati. Ma finora il governo non aveva dato notizia di pazienti deceduti a causa del coronavirus.

L’annuncio è arrivato proprio dal ministero della Sanità del Nord-Reno Vestfalia, dopo che ieri un cittadino tedesco in vacanza in Egitto era morto dopo aver contratto il virus. L’uomo, un sessantenne originario di Amburgo, si trovava in vacanza ad Hurgada, sul Mar Rosso, ed era stato ricoverato venerdì scorso per una febbre alta, poi degenerata in polmonite. Il tragico epilogo era stato comunicato domenica dalle autorità egiziane.

Secondo Lothar Wieler, direttore dell'Istituto Robert Koch di Berlino, che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie infettive nel Paese, la situazione sarebbe "grave e potrebbe continuare a peggiorare" . Intervistato dal Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wieler si è detto certo che nel Paese il numero di contagi è destinato ad "aumentare". "Ci saranno anche dei morti" , aveva avvertito, invitando le autorità locali a chiudere temporaneamente le strutture pubbliche e vietare manifestazioni e grandi eventi "prima che si verifichino contagi di massa".

In questo momento il Nord-Reno Vestfalia, con 484 casi accertati, è il Land tedesco con il maggior numero di contagi. Seguono la Baviera con 256 infetti e il Baden Wuerttemberg con 199. Oltre cinquemila persone sono state messe in quarantena domiciliare a Neudstadt/Dosse, nel Brandeburgo, per il possibile contagio di alcuni insegnanti di un liceo, venuti in contatto con una donna proveniente da Berlino risultata positiva al Covid-19.

L’appello alla popolazione a "collaborare per fermare la diffusione del virus" è arrivato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. L’obiettivo è "rallentare l'epidemia in modo che il nostro sistema sanitario possa continuare a funzionare" , ha detto.