Coronavirus, le fake news continuano a plasmare la nostra percezione

“Al momento non esistono prove che dimostrino che animali come cani o gatti possano essere infettati dal SARS-CoV-2, né che possano essere una fonte di infezione per l'uomo”. Nelle ore scorse si era diffusa la notizia, al momento assolutamente priva di ogni riscontro scientifico, che gli animali da compagnia sono portatori sani del Covid-19. Le fake news continuano a plasmare la percezione dell’utenza.

Coronavirus ed animali da compagnia: il comunicato dell’Enpa

"Al momento non esistono prove che dimostrino che animali come cani o gatti possano essere infettati dal SARS-CoV-2, né che possano essere una fonte di infezione per l'uomo". Lo ha ribadito l'Istituto Superiore di Sanità dopo che le autorità di Hong Kong (Hong Kong Agriculture, Fisheries and Conservation Department - AFCD) hanno segnalato, il 28 febbraio scorso, che sulla mucosa orale e nasale di un cane appartenente ad una donna colpita dal SARS-CoV-2, sono state trovate tracce dello stesso virus.

"Il cane - sottolinea l'Istituto alle agenzie - non presenta sintomi di malattia e, come comunicato dall'OMS, si sta lavorando per capire se la debole positività al test diagnostico riscontrata nel cane fosse dovuta ad una reale infezione ovvero ad una contaminazione occasionale. Non si può escludere che all'origine della positività del cane vi sia la malattia della proprietaria. Infatti, a scopo puramente precauzionale, il Centro per il controllo delle malattie degli Stati Uniti, suggerisce alle persone contagiate da SARS-CoV-2 di limitare il contatto con gli animali, analogamente a quanto si fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio baci o condivisione del cibo".

Covid-19: dall’arma batteriologica a Venezia e Milano militarizzate

Il Coronavirus è un’arma batteriologica creata dalla Cina. O potrebbe essere anche un’arma sviluppata dagli Stati Uniti. Il Covid-19 è l’inizio dell’apocalisse con giudizio divino ormai prossimo. Il Coronavirus è stato creato da una congrega di miliardari che vogliono dare vita ad un nuovo ordine mondiale. Milano e Venezia sono state militarizzate per contenere l'epidemia. Queste sono soltanto alcune delle più popolari teorie della cospirazione che continuano a diffondersi sulle principali piattaforme web. Numerosi anche i riferimenti ai virus protagonisti di film, videogames e libri. Il punto è questo. È fondamentale che la comunità riceva informazioni verificate ed affidabili sul Coronavirus e che presti attenzione ai consigli dei funzionari della sanità pubblica. Durante un'emergenza sanitaria globale, è fondamentale per l'interesse pubblico che le persone abbiano accesso a informazioni tempestive, ma accurate. Una dilagante diffusione di informazioni imprecise può avere un impatto decisamente negativo sugli sforzi di coloro che tentano di contenere e mitigare questa emergenza sanitaria globale. I governi devono monitorare l’efficacia delle contromisure adottate sulle rispettive piattaforme web ed, allo stesso tempo, immaginari diversi scenari. Ad una possibile maggiore diffusione del Coronavirus, è probabile che corrisponderà un aumento della disinformazione. Quest’ultima, a sua volta, potrebbe mutare in forme inaspettate.

Influenzare il modo in cui l'utenza interpreta gli sviluppi quotidiani

Principi di Information Warfare

Facciamo riferimento allo studio sulla Chiave Asimmetrica Abilitante per il Dominio Cognitivo di Massa. Principi di Information Warfare: “nell’ambiente virtuale, inteso come sistema nervoso del mondo moderno, chiunque può pubblicare notizie, pensieri ed esperienze personali. Ciò amplia la portata e la diversità del flusso delle informazioni, raramente verificate, spesso progettate per influenzare il pensiero. Le piattaforme digitali, progettate per premiare la condivisione e non la veridicità o moralità, hanno dato vita a nuove forme di comunicazione per una portata globale fino a pochi anni fa neppure immaginata. Il potenziale per accedere e diffondere rapidamente le informazioni attraverso una vasta comunità di utenti è una delle caratteristiche più preziose delle piattaforme social. Allo stesso modo, disinformazione e fake news possono influenzare la comprensione e l’interpretazione degli eventi quotidiani”.

Le piattaforme social: l'eco virtuale

La maggior parte dell’utenza matura consapevolezza e cognizione di ciò che avviene nel mondo tramite le notizie condivise sulle piattaforme social. Le piattaforme digitali, infatti, hanno dato vita a nuove forme di comunicazione per una portata globale fino a pochi anni fa neppure immaginata. Nell’ambiente virtuale chiunque può pubblicare notizie, pensieri ed esperienze personali: ciò amplia la portata e la diversità delle informazioni, spesso rilasciate in modo frammentario e raramente verificate. Gli algoritmi dei social utilizzano la cronologia di navigazione dell’utente per suggerire dei contenuti a lui affini e, comunque, non contraddittori alla preferenza umana registrata. L’utente, quindi, non riceverà suggerimenti sulle notizie più importanti della giornata, ma sugli argomenti e contenuti che si presume possano attirare la sua attenzione. Argomenti e contenuti filtrati algoritmicamente. Gli umani tendono a cercare informazioni in grado di confermare o supportare ciò in cui credono. Un pregiudizio basato anche sulla struttura di quella informazione: l’utenza tenderà a preferire i video ai testi scientifici e propenderà per un linguaggio breve, non tecnico e ridondante. Disinformazione e fake news continuano ad influenzare il modo in cui gli utenti interpretano gli sviluppi quotidiani (locali, nazioni ed internazionali). Quando da sporadiche e disordinate queste attività si trasformano in organizzate e sistematiche, diventano vere campagne di disinformazione potenzialmente in grado di sconvolgere governance di interi paesi. Il potenziale per diffondere rapidamente le informazioni attraverso una vasta comunità di utenti è una delle caratteristiche più preziose (e pericolose) delle piattaforme social.

Uno schema di apprendimento moderno

La maggior parte dell’utenza possiede un profilo social che nel tempo trasforma nel proprio personalissimo Truman Show. La società che gestisce quel profilo registra ogni tipo di preferenza e dato immesso dall’utente: dalle foto alla frequenza dei post, dagli argomenti cercati a quelli condivisi, dal numero medio di follower alle interazioni primarie e secondarie solo per citarne alcuni. Attualmente non esiste alcun algoritmo in grado di prevedere il futuro, mentre gli individui dotati di poteri extrasensoriali e precognizione amplificata esistono solo nei film. Gli algoritmi attuali si limitano a delle previsioni in base all’analisi di un determinato numero di dati input ed output. Previsioni strutturate su delle variabili preimpostate. L’Intelligenza Artificiale che “magicamente” suggerisce sulla bacheca dell’utente l’argomento a lui affine, non ha previsto il futuro: ha semplicemente condiviso un risultato ritenuto abbastanza affine in base al precedente storico registrato. E’ l’interazione dell’utente con uno specifico tipo di argomento a plasmare e calibrare il suggerimento futuro. Ecco perché i motori di ricerca dei social media raccomandano all’utente dei contenuti simili a quelli letti o cercati o condivisi in precedenza. E' l'algoritmo che genera previsioni in base all'attività di interesse monitorata, garantendo una mole impressionante di contenuti ed instillando un "senso di appartenenza" alla causa o all'argomento cercato. L’attuale Intelligenza Artificiale non può predire il futuro, ma è in grado di generare delle previsioni affidabili scaturite da precedenti circostanze memorizzate.

Plasmare la percezione

L’essere umano crea modelli mentali e formula idee in base alla sua percezione della realtà. Attraverso le interazioni nell’ambiente virtuale (social network) le idee si perfezionano. In quello stesso ambiente artificiale gli individui interagiscono, condividono idee e convinzioni senza instaurare un reale senso di fiducia per la qualità delle informazioni scambiate. La tecnologia moderna ci impone di elaborare flussi continui di informazioni spesso progettati per influenzare il modo in cui pensiamo. Per i contenuti digitali, più post sono condivisi o apprezzati, maggiore sarà il traffico generato. Attraverso questi mezzi diventa relativamente facile diffondere informazioni false su Internet mentre la percezione e la capacità di discernimento degli utenti sarà costantemente plasmata. Ad esempio quando il post sorgente viene immesso da una persona con un feedback positivo o da una struttura ritenuta affidabile, l’informazione tenderà ad sarà ritenuta veritiera dagli utenti senza alcun tipo di conferma. La comunità tenderà ad amplificare quell’informazione, emarginando o attaccando coloro che screditano il creatore ed il contenuto del post sorgente. La persistenza e la condivisione garantiranno una certa resilienza. Da rilevare che in alcuni contesti i troll (classici ed ibridi) e bot non seguono tanto gli script quanto i temi che producono contenuti, eventi, post di blog e commenti di chat. Attraverso parole chiave e interazioni designate, possono amplificare la loro portata e influenzare le conversazioni nazionali o globali, in particolare facendo cassa di risonanza con gruppi affini. Si crea quindi un contesto estemporaneo in un processo di sperimentazione senza fine. L'informazione, divenuta virale, acquisirà maggiore credibilità nel breve/medio termine. Moltiplicatori verbali sfruttati nelle primissime fasi della condivisione emotiva del primo dato, creeranno una immediata frangia resiliente di sostenitori. Questi sono soltanto alcuni esempi di come la tecnologia offra un accesso senza precedenti a persone ed informazioni, creando anche delle vulnerabilità. Lo sviluppo di tecniche basate sull'informazione non richiede risorse finanziarie considerevoli o sponsorizzazioni statali. L'esperienza dei sistemi di informazione e l'accesso alla rete potrebbero essere gli unici prerequisiti.

Creare un giudizio aggregato

Il costante ed immediato flusso di informazioni (verificate e non) tende ad annullare la capacità di analisi critica dell’utente a vantaggio del giudizio aggregato. Nel contesto virtuale, le informazioni non verificate ma ritenute veritiere dagli utenti influenzano la percezione e la comprensione generale degli eventi (tendenzialmente la comunità social propende per le voci la cui veridicità deve ancora essere dimostrata). La condivisione alimenterà l'onda d'urto che non prevede il confronto nel breve termine. La disinformazione è prevista anche per le persone che preferiscono analisi approfondite con fonti apparentemente accurate che sottolineano la credibilità del testo. I riferimenti, tuttavia, di solito rimandano ad altri siti di disinformazione. Disinformazione e fake news sono quindi progettate per manipolare i sentimenti del destinatario. Ad esempio i messaggi concepiti per colpire una precisa fascia di età (ad esempio i più giovani) saranno visivamente strutturati con video, meme e caricature. Questi solo soltanto alcuni esempi di come le convinzioni degli utenti sulla rete possono diventare certezze in base ad un pregiudizio.

Il Covid-19, primo virus virale della storia dei social, ha dimostrato che l’utenza non è preparata psicologicamente ad operare in un clima di Information Warfare e Fake News.