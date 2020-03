Coronavirus, Macron parla ai francese: ma commette gli errori di Conte

Primo - timido - giro di vite in Francia del presidente Emmanuel Macron contro la diffusione del coronavirus. Nel suo discorso alla nazione, Macron ha annunciato, come misura principale, la chiusura delle scuole e delle università. " Da lunedì e fino a nuovo ordine scuole, collegi, università saranno chiuse ", ha detto Macron. " I bambini e i più giovani - ha sottolineato il presidente francese - sono coloro che diffondono più velocemente il virus anche se sono asintomatici ". " Dovremo continuare a guadagnare tempo e proteggere i più vulnerabili per questo motivo da stasera chiedo a tutte le persone con più di 70 anni di restare a casa il più possibile limitando il più possibile i contat ti", ha aggiunto Macron.

Confermate le elezioni amministrative del 15 marzo: " Le elezioni nelle municipalità - ha osservato - si terranno regolarmente " ma " bisognerà rispettare le barriere sanitarie. Le cose saranno organizzare perfettamente perchè non si facciano file". "Siamo soltanto all'inizio di questa epidemia. Ovunque in Europa si accelera e s'intensifica. La priorità assoluta sarà la nostra salute. Tutti gli specialisti ci hanno detto che, malgrado i nostro sforzi per frenarlo, il virus continua a diffondersi" ha spiegato. L'epidemia di coronavirus, ha aggiunto, " che colpisce tutti i continenti e tutti i paesi europei è la più grave crisi sanitaria che la Francia ha vissuto in un secolo ". Il presidente francese chiede ai suoi concittadini di fare sacrifici per contrastare la diffusione del coronavirus. In particolare, saranno vietati gli assembramenti di persone e si raccomanda alle persone di più di 70 anni e vulnerabili di restare a casa.

Durante il suo discorso alla nazione, Emmanuel Macron ha poi spiegato ai francesi che discuterà delle misure per contrastare il coronavirus con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump: " Domani parlerò con il presidente americano Donald Trump per discutere misure del G7, dato che ne ha la presidenza ", ha affermato. Con 2.281 casi e 48 morti, la Francia è il secondo focolaio di coronavirus in Europa. Ieri in un conferenza stampa la portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, parlando della situazione nel Paese ha fatto riferimento all'Italia dicendo che " ha preso delle misure che non hanno permesso di arginare l'epidemia ".