Coronavirus, il Parlamento europeo apre solo per Greta

Nonostante sia rimasta un po' in ombra per via dell'emergenza coronaviru, l'attivista per il clima Greta Thunberg riceve sempre la massima attenzione da parte delle istituzioni europee. Nei giorni scorsi, il presidente David Sassoli ha annunciato che il Parlamento europeo adotterà ulteriori misure precauzionali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Nel corso delle prossime tre settimane, verranno annullati 130 eventi presso la sede del Parlamento, a cui avrebbero dovuti prendere parte dai 6000 ai 7000 partecipanti. Inoltre, in questo periodo i visitatori non potranno accedere al Parlamento. " Valutiamo quotidianamente la diffusione del Coronavirus, in stretta collaborazione con i servizi sanitari europei e le autorità nazionali. A seguito di questa valutazione, abbiamo deciso di aggiornare la nostra serie di misure precauzionali " ha spiegato Sassoli.

" Limiteremo l'accesso dei visitatori al Parlamento - ha poi aggiunto -. Questa misura deriva dal fatto che siamo un'istituzione molto aperta per natura con 700.000 visitatori all'anno. Nelle circostanze attuali, è nostra responsabilità sospendere queste visite. Con lo stesso spirito, annulleremo 130 eventi come mostre o conferenze esterne programmate per le prossime settimane nei locali del Parlamento ". Come sempre ci sono le eccezioni, e come riporta Libero, il segretariato della commissione Envi (ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) ha rassicurato i deputati che l'audizione straordinaria con Greta Thunberg, voluta dal segretariato stesso, e prevista per oggi, si terrà come da programma, in barba alle restrizioni annunciate da Sassoli.

La decisione di accogliere Greta scatena la polemica politica

La decisione del Parlamento europeo di accogliere Greta, scavalcando di fatto i divieti da poco introdotti, scatena le polemiche. Nuno Melo, un deputato portoghese, ha condannato la decisione, chiedendo in una lettera inviata a David Sassoli delucidazioni sul perché Greta sia considerata un'eccezione. Anche l'eurodeputata belga Hilde Vautmans ha preso posizione: " Come possiamo spiegare questo ai nostri visitatori e ospiti ". Ha poi aggiunto: “ Tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Se il Parlamento europeo concede un'eccezione a Greta Thunberg, quest'istituzione non sarà presa sul serio". Un portavoce del parlamento è intervenuto sul caso: “ Questa non è una decisione legata a una persona in particolare. Ogni oratore specificamente invitato dal presidente di un organo ufficiale del parlamento è autorizzato a partecipare ".