Coronavirus, tigre positiva al Covid. Chiude zoo di New York

Una tigre malese di 4 anni è risultata positiva al coronavirus. La notizia, destinata a generare grande clamore e profondo sgomento, giunge direttamente da Oltreoceano, esattamente dallo zoo del Bronx di New York.

A darne comunicazione è la Wildlife Conservation Society (WCS), associazione a tutela della natura e cura degli animali, mediante una nota stampa diffusa nella giornata del 5 aprile 2020. " Nadia, una tigre malese di 4 anni è positiva al Covid-19 - recita il testo della comunicazione - Lei, sua sorella Azùl, due tigri dell'Amur e tre leoni africani hanno sviluppato la tosse secca tipica dell'infenzione ma tutti dovrebbero riprendersi. Il test è stato eseguito dalla National Veterinary Service Laboratory dell'USDA, con sede ad Ames, Iowa ".

Stando a quanto riferisce la WCS, dunque, i felini coinvolti avrebbero svilppato i sintomi precipui dell'infenzione, quali secchezza delle fauci e inappetenza ma il loro stato di salute non desterebbe particolari preoccupazioni. " Sebbene abbiano evidenziato una diminuzione dell'appetito, i felini dello zoo del Bronx stanno bene e, anche sotto cure veterinarie, sono brillanti, vigili e interattivi con i loro custodi. - prosegue il comunicato - Non è ancora noto come questa malattia si evolverà nei grandi felini poiché specie diverse possono reagire in modo diverso alla nuova infezione, ma continueremo a monitorarle attentamente e ad informare dei recuperi completi ".

I quattro animali contagiati, ovvero, 3 tigri dell'Amur e quella malese, sono in isolamento all'interno dell'area Tiger Mountain mentre gli altri animali dello zoo (leopardi e ghepardi) non hanno mostrato alcun tipo di sintomo. In via del tutto prudenziale, il parco resterà chiuso fino al 16 marzo.

Secondo quanto si apprende dalla CNN, la tigre sarebbe stata contagiata da uno degli addetti alla cura dei grandi felini positivo al coronavirus ma asintomatico. Gli scenziati dei Centers for Disease Control and Prevention affermano che gli animali possono contrarre il Covid-19 ma, al contrario, non possono diffondere il virus all'uomo. Negli Stati Uniti, non ci sono prove che gli animali, inclusi quelli domestici, bestiame o fauna selvatica, possano essere una fonte di infezione in questo momento.

L'ente che gestisce lo zoo fa sapere che sono in atto misure preventiva a tutela di tutto il personale che opera all'interno della struttura e che le eventuali informazioni relative alla evoluzione del contagio sugli animali saranno costantemente comunicate.