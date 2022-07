Cos’è lo Sky Cruise, l’aereo che non ha bisogno di atterrare

Puà rimanere in volo per mesi, addirittura anni, senza mai toccare terra perché non ha bisogno di carburante: è un progetto avveniristico per una "nave volante" anche se si tratta di un aereo, che ovviamente sarebbe di gran lunga il più grande del mondo mai costruito. Lo Sky Cruise è stato presentato su YouTube da Hashem Al-Ghaili, biotecnologo molecolare, divulgatore scientifico e produttore di video.

La nave-aereo volante

Nella descrizione, i progettisti hanno dichiarato che l'incrociatore sarebbe alimentato da energia nucleare (ecco perché non ha bisogno di rifornimento), pilotato dall'intelligenza artificiale e dotato di una torre di osservazione a forma di disco e panoramica a 360 gradi in cui i passeggeri potrebbero la totalità del cielo sopra le nubi. Questa nave "galleggiante" potrebbe rimanere in volo per mesi, anni, ed essere rifornita grazie a jet commerciali o privati in grado di atterrare su un'apposita pista sulla parte superiore dell'incrociatore. Dotato di 20 motori elettrici, " fornirebbe energia nucleare pulita ".

Tutte le attrazioni

" Grazie all'energia nucleare, l'hotel non rimane mai senza carburante e può rimanere sospeso in aria per diversi anni senza mai toccare terra ", hanno dichiarato i progettisti al The Independent. A chi sarà accessibile? Naturalmente è una vacanza per ricchi molto simile a una nave da crociera di lusso: bar, ristoranti, piscine, ponti di osservazione, cinema, teatri e sale giochi, tutto molto simile alle più grandi e moderne navi che solcano i mari con la differenza che qui ci si troverebbe sospesi sopra le nubi. Il massimo dei passeggeri consentito è pari a cinquemila, tantissimi. Ma cosa succederebbe se ci fosse il classico vuoto d'aria o la super turbolenza in quota? Niente paura, l'intelligenza artificiale promette di mantenere sempre stabile il super velivolo come fosse ormeggiato in porto.

Da quanto potrete vedere dal video sul mega aereo, i passeggeri potrebbero trovarsi a sorvolare le Alpi rimanendo sospesi per giorni interi o viaggiare verso l'Islanda dove vedrebbero al 100% le magnifiche aurore boreali. Insomma, un sogno: ma sarà davvero realizzabile?

I dubbi sul progetto