"Così Trump sostituirà Pence con Nikki Haley"

Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud dal 2011 al 2017 e rappresentante permanente alle Nazioni Unite per gli Stati Uniti dal 27 gennaio 2017 al dicembre 2018, amatissima in ambienti (neo)conservatori, potrebbe sostituire il vicepresidente Mike Pence il prossimo luglio. È questo il "jolly" che avrebbe in serbo il Presidente Donald Trump da presentare il prossimo 16 luglio, proprio quando il candidato designato dal Partito democratico farà il suo discorso di accettazione alla convention del partito. Seconso Paul Begala, analista di lunga data della Cnn, Donald Trump " scaricherà il vicepresidente Mike Pence a favore dell'ex governatrice della Carolina del Sud, Nikki Haley ".

L'ex conduttore del programma Crossfire ha garantito che Trump scaricherà Pence per via della sua gestione del coronavirus, incaricato proprio dal tycoon come responsabile per la gestione della crisi. " Questa non è una previsione " ha spiegato Begala durante una tavola rotonda organizzata presso la conferenza annuale dell'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) a Washington, Dc. " Ma una certezza. Giovedì 16 lugio, nel giorno in cui il candidato democratico pronuncerà il suo discorso di accettazione, per interrompere quella narrativa, Donald Trump terrà una conferenza stampa a Mar-a-Lago ". " State attenti. È sicuro " ha sottolineato Begala. " Trump ha incaricato Pence sul coronavirus per poi scaricarlo ".

" Il vicepresidente e il presidente formato un ottima coppia " ha replicato Haley a Fox & Friends, cercando di smentire l'indiscrezione di Begala. " Sono vicini. Abbastanza da riuscire a vincere insieme. Non ho mai cercato di avere quella posizione. Penso che Mike sia grande e che sia il giusto partner per il presidente ". Lo scorso novembre, Donald Trump aveva dichiariato che Mike Pence " è un grande vicepresidente " osservando però che Nikki Haley sarebbe stata " sicuramente " coinvolta nella sua campagna per la rielezione. Nimrata “Nikki” Randhawa, coniugata Haley, è molto vicina ai più importanti finanziatori del Gop.

Lo scorso anno ha partecipato a un importante evento organizzato dall’imprenditore Paul Singer, fondatore e azionista del fondo Elliott, tra i maggiori hedge fund americani nonché proprietario del Milan e rivale del Presidente Donald Trump. Il fondatore di Elliot è stato infatti uno dei grandi promotori del “Never Trump”, il movimento nato in seno al partito per impedire che Donald ottenesse la nomination. Singer condivide al 100% le idee di Haley: falco neocon in politica estera, è a favore del Laissez-faire in economia e della deregulation totale del mercato. L'ex governatrice è, secondo molti osservatori, la naturale candidata del Gop alle elezioni presidenziali del 2024.