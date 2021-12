Dove andare in "vacanza": in questi Paesi non c'è il Covid

La variante Omicron del Covid-19 corre, e corre in tutto il mondo: negli Stati Uniti rappresenta già il 70% dei nuovi casi di positività, il Regno Unito ha visto triplicati i casi in un solo giorno e anche in Italia i contagi sono in aumento. Nonostante la pandemia, però, 10 Paesi sono ancora "Covid-free", quindi senza Sars-Cov-2. Ma come è possibile?

Ecco i "fortunati"

L'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) ha riportato una lista di Stati dove non ci sono mascherine né distanziamento per l'assenza del virus grazie alla loro posizione geografica e alla bassa densità abitativa. Molti di questi sono dei veri e propri paradisi con mare cristallino e natura incontaminata: parliamo di Kiribati, Micronesia, Nauru e Niue, tutte isole che si trovano nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. La Repubblica delle Kiribati, in mezzo all’Equatore, è composta da 33 isole alcune delle quali anche disabitate. Sono tutti atolli, un po' come le Maldive ma con molti meno abitanti e divisi in tre arcipelaghi molto distanti tra loro: Gilbert, Fenice, e Sporadi Equatoriali (o Isole della Linea). Kiribati è indipendente dal 1979 e lì, al 100%, il Covid non sanno cosa sia anche se la popolazione è numerosa, circa 120mila abitanti.

La Micronesia, invece, è composta da ben 600 isole ma la maggior parte sono isolotti di origine vulcanica e atolli corallini dove la densità abitativa è minima e, seppur mete da sogno, non sono certamente così frequentate a causa dei costi elevati e della distanza geografica da qualsiasi Paese. Ecco perché sono totalmente al "riparo" dalla pandemia. Come riporta il Corriere, Nauru è la Repubblica indipendente più piccola del mondo ma tristemente conosciuta per un centro di detenzione dove il governo australiano blocca i richiedenti asilo. Niue, invece, è un isolotto corallino che si trova tra Tonga e Samoa. Dal 1901 da parte della Nuova Zelanda, che si occupa delle sue relazioni estere e della difesa e dal 1974 è dotato di autogoverno.

Gli altri Paesi

Della lista dei Paesi senza casi Covid-19 rientrano anche le Isole Pitcairn e l’Isola di Sant’Elena: entrambi territori britannici, le prime sono un piccolo arcipelago di isole dell'Oceano Pacifico meridionale la cui popolazione è di 67 abitanti. Sant'Elena, invece, è un possedimento britannico dell'Oceano Atlantico, utilizzato in passato per l'esilio di centinaia di prigionieri che conta una popolazione complessiva di circa 4mila abitanti. Nella lista Covid-free ci sono anche le isole di Tokelau, costituite da tre atolli corallini e 1.400 abitanti circa; l’arcipelago di Tuvalu, in Polinesia, con meno di 12mila abitanti e il Turkmenistan, Repubblica presidenziale dell’Asia Centrale (5,6 milioni di abitanti) che da inizio pandemia non ha denunciato alcun caso di contagio. In realtà, qui i dubbi sono molti così come per la Corea del Nord, di cui dubita la stessa Organizzazione.