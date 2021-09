È troppo tardi per scoprire l'origine del Covid: ecco i 5 motivi

Troppo tardi per scoprire le origini del Coronavirus? Forse sì, se anche gli esperti cominciano a tirare i remi in barca. Dopo un anno e mezzo di pandemia, il Covid-19 ha sempre meno segreti ma rimane un mistero quale sia stata la sua diffusione.

Perché è quasi impossibile andare avanti

In un rapporto pubblicato sulla rivista Nature, alcuni tra scienziati e ricercatori arruolati dall'Oms a lavoro da mesi spiegano che il processo per risalire a quali siano state le cause " si è bloccato ". La finestra di opportunità per condurre questa indagine cruciale si sta chiudendo rapidamente: qualsiasi ritardo renderà biologicamente impossibile alcuni degli studi ". Niente giri di parole: capire se il virus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan o abbia origini naturali, a questo punto, diventa una scalata dell'Everest. Il perché è presto detto: la Cina ha mostrato poca collaborazione nella condivisione dei dati "grezzi" che ha complicato il tutto. Ma la colpa è anche dell'Oms, troppo lenta e restìa a lasciare campo libero alle indagini.

Ecco i 5 motivi principali

Accanto a motivazioni politiche, ce ne sono altre squisitamente "tecniche" che non hanno la possibilità di aspettare: i primi malati sono guariti, gli anticorpi scompaiono rapidamente, gli animali vengono abbattuti, il virus muta ed emergono nuove varianti. Ecco la difficoltà attuale di ripercorrere le origini del virus. Accanto a questi, sono state effettuate svariate analisi di quanto avvenuto al mercato di Wuhan, test su un'ampia gamma di bestiame e i dati genomici virali pubblicati e non pubblicati oltre al loro collegamento che ha cercato di ricostruire i cluster iniziale. Insomma, nonostate la ricerca sia stata effettuata a 360 gradi, potrebbe non bastare ma, contestualmente, gli esperti hanno affermato qualcosa che si è sempre immaginato ma poche volte detto apertamente. " Abbiamo trovato l'ipotesi dell'origine del laboratorio troppo importante per essere ignorata, quindi l'abbiamo portata nelle discussioni con le nostre controparti cinesi. E l'abbiamo incluso come una delle ipotesi per l'origine di SARS-CoV-2 nel nostro rapporto ".

Com'è avvenuto il salto di specie?

Tempo e mandato limitato a Wuhan hanno messo i bastoni tra le ruote a chi voleva saperne di più: per questo motivo, gli studiosi hanno dato priorità alla comprensione del ruolo dei laboratori nei primi giorni dell'epidemia, alle procedure generali di biosicurezza dei laboratori e delle potenziali malattie e all'assenteismo del personale a causa di malattie respiratorie alla fine del 2019. Nonostante le indagini, una domanda rimane ancora irrisolta: com'è avvenuto il salto di specie? Da qui, altre tre ipotesi oltre alla fuga dal laboratorio: un contagio diretto tra l'uomo e la fauna selvatica; un contagio indiretto attraverso animali d'allevamento malati; tramite l'ingestione di carne infetta, probabilmente cruda ma non è possibile escludere quella congelata. Basandosi sull'esperienza della Sars, in cui il virus è passato dai pipistrelli alla civetta delle palme prima di raggiungere l'uomo, gli esperti continuano a ritenere il passaggio del Covid-19 attraverso un ospite intermedio come più che probabile.

Come "tenere in vita" le residue speranze